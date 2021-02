María Barranco se suma a las críticas contra Victoria Abril y Miguel Bosé

MADRID, 28 (CHANCE)

María Barranco, actriz reconocida en nuestro país, se sienta en el plató de 'Domingo Deluxe' para hacer un recorrido por su vida en un día muy especial para ella, el día grande su tierra, Andalucía. Tras haber tenido una relación muy estrecha con Cristina Almeida con la que llegó a compartir piso con tan solo 24 años, la actriz reuerda qué es lo que le enseñó la política: "Me enseñó a querer a las mujeres y a tener seguridad en mí".En medio del complicado momento sanitario que vive nuestro país por culpa de la Covid-19, María se suma a los muchos rostros conocidos que han criticado duramente las palabras de su compañera de profesión, Victoria Abril: "Ella es muy así, cuando habla no puede decir una cosa normalita, tiene que ser muy rotunda".Tras poder ver las declaraciones de la actriz, María se muestra muy clara sobre este tema: "Es muy seria la cosa, hay gente, incluso Miguel que no lo puedo entender, que no sé como pueden hablar de algo tan profundo y ser tan ignorantes. No estoy de acuerdo con ella para nada, me parece un disparate. Es una actriz maravillosa y una señora muy informada de las cosas, no es una ignorante, pero en estas declaraciones sí me lo parece".

