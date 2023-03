María Casado nos cuenta cómo lleva el embarazo y cuándo nacerá su primera hija, Daniela

MADRID, 30 (CHANCE)

Fue el pasado 14 de febrero, día de 'los enamorados', cuando la periodista María Casado anunció, a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, que está embarazada de su primer hijo y que su pareja Martina DiRosso y ella cumplirían su sueño de convertirse en madres en unos meses. Una semana después, revelaba el sexo y el nombre de su bebé, una niña a la que tienen previsto llamar Daniela.

Ahora, la presentadora, de 44 años, ha reaparecido en la entrega de los Premios de Periodismo Científico Concha García Campoy en Madrid y, con una inmensa sonrisa que refleja el gran momento que está atravesando, nos ha contado cómo lleva el embarazo y cuándo está previsto que nazca la pequeña a la que, como confiesa, está deseando conocer.

"Estoy muy feliz. Estoy teniendo un embarazo bueno, sin ningún problema, sin nauseas ni nada* así que no me puedo quejar" ha revelado, explicando que el único síntoma que ha tenido hasta el momento es "sueño". "Estoy todo el día casi con ganas de dormir, pero intentando trabajar lo máximo que pueda y tengo la inmensa suerte de llevarlo bien desde Málaga, así que feliz" añade.

Una ilusión que comparte con su pareja, puesto que aunque en este caso es ella la que está embarazada, María apunta que "somos otro tipo de familia, en este caso dos mamás y Martina está disfrutando y viendo crecer la tripa, como yo compartiendo desde el minuto uno* Es una niña buscada, deseada, querida y de verdad, deseando cuando llega el día de hacer una eco para ver cómo está, cómo crece".

Una incipiente tripita que por el momento no se le nota demasiado, ya que como nos cuenta es "en septiembre" cuando está previsto que llegue al mundo su pequeña Daniela: "No me quejo, voy a pasar el veranito en remojo, voy a tener que estar en Málaga flotando" bromea.

"Es una etapa nueva y como etapa nueva todo va a ser novedoso ya me han dicho que no lleva libro de instrucciones , ni botón de apagado ni de encendido, con lo cual, seguro que pasaremos muchas noches sin dormir, con preocupaciones pero también con mucha alegría, creo que educar y criar a una personita lo importante es que hay mucho amor a su alrededor y eso es lo que le vamos a dar" ha añadido radiante.

Imposible no preguntar a María por la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años. Un tema sobre el que prefiere no pronunciarse por el momento, ya que primero "me apetece escucharla a ella porque creo que habrá sido una decisión meditada". "Son dos debates diferentes: el embarazo subrogado y el tema de la edad, que es otro debate importante. No nos olvidemos. Y creo que va a dar que hablar, que es muy sano para abrir muchas mentes y hablar sin juzgar a nadie".