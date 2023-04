María Cerqueira se viste de novia en sus redes sociales

MADRID, 21 (CHANCE)

María Cerqueria Gomes y Cayetano Rivera están disfrutando al máximo de su tiempo juntos. Este miércoles la revista Semana publicaba en portada un reportaje fotográfico en el que podíamos verles derrochando complicidad en un romántica escapada a Venecia solo para dos en la que no faltaron los besos, los arrumacos y los gestos de cariño. No cabe duda de que la relación entre ambos va viento en popa, pero de momento ninguno de ellos ha hablado públicamente sobre este amor.

Seis meses después de conocer la triste separación entre Cayetano y Eva González, trascendía esta relación. Ambos se conocieron hace años en Portugal cuando María entrevistaba al diestro y ahora parece que la relación profesional ha dado paso a este amor incipiente que no deja de sorprendernos.

Este viernes, María ha compartido a través de sus stories unas imágenes en las que podemos ver que, debido a su trabajo, ha tenido que vestirse de novia... pero lo cierto es que nos ha llamado la atención lo ilusionada que la hemos visto y sobre todo, con la efusividad que ha compartido estas imágenes con todos sus seguidores.

¿Será esto una indirecta para el torero? Una de las cuestiones más comentadas cuando supimos que Cayetano y Eva habían puesto punto y final a su relación fue la 'nulidad eclesiástica', algo que Europa Press le preguntaba a Eva González y ella misma nos respondía sorprendida: "Qué barbaridad, por favor".

No sabemos si entre los planes de Cayetano y María está pasar por el altar, pero de lo que no cabe duda ninguna es que ambos están exprimiendo al máximo su tiempo libre y que su relación va viento en popa. Eso sí, la discreción sigue siendo la característica principal de los tortolitos que, por el momento, no han dado el paso de hablar públicamente sobre su amor.