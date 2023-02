María Edite presenta públicamente su libro 'Bailando en las sombras'

MADRID, 3 (CHANCE)

María Edite Santos ha presentado este viernes su autobiografía, 'Bailando en las sombras' donde ha contado, con todo lujo de detalles, las aventuras y desventuras que ha tenido a lo largo de su vida con Julio Iglesias. La madre de Javier Sánchez Santos y éste llevan más de 30 años luchando para que se reconozca al cantante como su padre tras demostrar la verdad biológica con una prueba de ADN hace unos años.

Tras el rechazo de Estrasburgo a reabrir su caso, Javier anunció públicamente que acudiría a la ONU para ser reconocido, de una vez por todas, como hijo de Julio. Una lucha que su madre cuenta en las páginas de esta autobiografía que ha presentado hoy mismo y que ya en el prólogo nos deja expresiones que no van a pasar inadvertidas.

"Este hombre, Julio Iglesias, en el momento que dice: 'no soy el padre de ese niño', se le nota en el cuerpo que esta mintiendo y todo el mundo tiene miedo a decirle a Julio que está mintiendo" o "No es justo que el poder pueda tumbar una verdad tan absoluta. La verdad nadie me la puede arrebatar" deja patente en la primera página del libro.

Hemos hablado con la escritora y protagonista de esta historia y nos ha confesado que "es un día importante" porque "no solamente se trata del caso de Julio" también "de un montón de circunstancias que han pasado en mi vida". Con la intención de ayudar a muchas mujeres, María ha querido escribir este libro para desahogarse con todos los lectores y empatizar con ellos.

En cuanto a la paternidad de Julio, María se lamenta de que en España la ciencia no esté unida con la justicia: "La ciencia tiene que ir de la mano con la justicia. Es una pena que en España no haya justicia cuando hay una prueba científica que demuestra que es su hijo". Ahora, están volcados con "la ONU y Estados Unidos" para llevar allí el caso y poder conseguir lo que tantos años llevan esperando.

María ha dejado claro que "nunca" se enamoró de Julio, pero sí "había química, eso es indiscutible" y en el momento en el que intimaron "sí" sintió bien tratada como mujer, pero ahora su percepción ha cambiado y "giraría la cara" si se lo encontrase por la calle.

"He sufrido siempre por mis hijos, son mis amores" nos comentaba María porque en el libro también detalla el infierno que vivió su hijo Javier en el colegio, pero "lo importante es que mi hijo ahora está bien y tiene una niña preciosa". La protagonista no entiende como ni el cantante ni sus hijos quieran tener trato con Santos: "no hay humanidad, no lo entiendo".

María nos ha desvelado que en Santiago de Chile pretenden llevar una adaptación de este libro a "una película" y espera "que todo salga bien y si quieren hacerlo en España, que se pongan en contacto con el editor", por lo que quizás, muy pronto, podremos ver en la pantalla la historia de esta mujer con el cantante.