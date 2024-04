María Esteve, muy emocionada ante el inminente estreno del documental sobre su madre, 'Marisol, llámame Pepa'

MADRID, 3 (CHANCE)

Alejada de los focos desde hace décadas por decisión propia, Pepa Flores, Marisol, vuelve a estar de plena actualidad recién cumplidos 75 años. ¿El motivo? El estreno en cines el próximo 1 de mayo del largometraje documental 'Marisol, llámame Pepa' que redescubre el camino vital de la artista para pasar de niña prodigio a una de las personalidades más famosas de nuestro país, antes de rebelarse contra su fama y retirarse del mundo del espectáculo para 'recuperar su voz'. O, como revela la sinopsis de este proyecto tan esperado, su derecho al silencio.

Una lucha constante entre el ídolo de masas y la mujer de carne y hueso que promete descubrirnos el lado más desconocido de Pepa Flores pero también de la inolvidable Marisol, y sobre la que ahora se ha pronunciado su hija María Esteve muy emocionada en el estreno de *la última película de El Langui -'Intentando', protagonizado por su hijo- en Madrid.

"Mi madre se encuentra bien, os lo agradezco muchísimo. Se encuentra bien y soy consciente de que lo han hecho con muchísimo cariño, sobre todo han sido honestos que ya es mucho. Ella no habla nunca de estas cosas y yo por enorme respeto no contestaré a todo lo que ella no contestaría, espero que me entendáis. Solo daros las gracias por preguntar por ella, trasmitiros que está contenta y bien" ha comentado, respetando el deseo de su madre de mantenerse en un discreto segundo plano y no revelar su opinión sobre su documental.

"En esta familia tenemos la norma de que lo que hablamos en la intimidad, se queda en la intimidad. Ella está bien, han hecho un buen documental, con mucho rigor, con mucho respeto y con mucho cariño, y no puedo deciros nada más, entenderlo" ha añadido con firmeza, asegurando que aunque la icónica Marisol está bien, prefiere no entrar en detalles.

Sin embargo, María no ha tenido problemas en confesar que ella lo ha visto y le ha parecido "muy curioso y muy emocionante". "Había muchas imágenes, datos, entrevistas que yo no había visto ni oído nunca. Ha sido muy emocionante para mí verlo también y descubrir cosas que como hijo no sabes, tú ves a tu madre cada día" ha reconocido visiblemente emocionada.