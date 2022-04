María F. Rubíes: su vestido 'black & white' perfecto para una noche de desenfreno

MADRID, 2 (CHANCE)

Hoy llueve, mañana sale el sol y al siguiente tenemos unas temperaturas tan bajas que nos obligan a quedarnos en casa. El tiempo está loca, como si fuera un efecto de esta primavera tan caprichosa y esperada por todas nosotras... pero eso no va a poder con las ganas que tenemos de salir, quemar la noche y lucir nuestros mejores looks en compañía de nuestros amigos.

Sabemos que en época de primavera nos apetece lucir colores llamativos, empezar a coger un poco de color... pero si hay algo que nunca falla es el binomio 'black & white', con una prenda de vestir así no fallarás en ninguna época del año, y si no mira el look que colgaba hace unos días María Fernández-Rubíes, un vestidazo perfecto para lucir en esta etapa primaveral.

Se trata de un vestido bicolor con cinturón añadido que sienta de lujo en nuestra figura física y que es ideal para cualquier plan, pero sobre todo para esa cena que tienes el viernes o el sábado noche y nunca sabes qué ponerte. La combinación de estos colores siempre es un acierto porque se tratan de los tonos más elegantes y si lo conjuntas de esta forma tan sencilla, estamos seguras de que triunfarás.