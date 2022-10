María Fernández-Miranda Bances, nueva directora de la plataforma Welife de Vocento

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

María Fernández-Miranda Bances ha sido nombrada nueva directora de Welife, la plataforma multicanal de Vocento sobre bienestar que propone un nuevo modelo de vida de acuerdo a las tendencias sociales y que se sustenta en tres pilares: cuerpo, mente y sostenibilidad, según ha informado la corporación.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y experta en Protocolo por la Universidad de Oviedo, empezó su carrera en el periódico La Nueva España, donde trabajó como redactora de información local.

Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en revistas femeninas, ocupando los cargos de redactora en Marie Claire, jefa de sección y directora de Belleza en Yo Dona ('El Mundo'), directora de Belleza en 'Elle' y subdirectora en 'Cosmopolitan'.

También ha sido profesora del Máster de Comunicación en Moda y Belleza Telva&Yo Dona, del Curso de Marketing y Comunicación de Moda y Lujo Elle, y de la escuela de escritura Cursiva del grupo editorial Penguin Random House.

Actualmente imparte clases en el Programa Internacional en Comunicación de Moda de la Universidad de Navarra. Además, ha sido presentadora del congreso anual de Multinacionales por Marca España y, como conferenciante, ha impartido una charla TED, entre otros.

Asimismo, de la mano de los laboratorios Croma Pharma ha creado el podcast 'Beauty is not a drama' y es autora de dos libros, publicados en la editorial Plaza&Janés: el ensayo 'No madres' y la novela 'El verano que volvimos a Alegranza'. También forma parte del jurado de los premios que concede anualmente la Academia del Perfume.

Con este nombramiento, María Fernández-Miranda pasa a integrarse en el equipo de la directora general del Área de Lujo, Revistas y Estilo de Vida de Vocento, Samary Fernández Feito.

Una de las propuestas de la plataforma Welife es Welife Festival, un encuentro de charlas y actividades en torno al bienestar que los pasados días 22 y 23 de octubre acogió su segunda edición en Madrid con alrededor de un millar de asistentes y la participación de expertos del prestigio del escritor y experto en meditación Pablo d'Ors, la psicóloga Silvia Congost o la profesora de yoga Verónica Blume.

Además, con Welife Tour, Vocento ha exportado el proyecto en un formato más reducido en las distintas ciudades en las que el grupo está presente. El objetivo de todas estas iniciativas es informar, formar e inspirar a su comunidad de seguidores y servir de altavoz a los mensajes relacionados con el mindfulness, la alimentación, la belleza, la actividad física y la salud mental.