María G. de Jaime y Tomás Páramo: "Hemos cumplido un sueño formando una familia numerosa"

MADRID, 29 (CHANCE)

María García de Jaime y Tomás Páramo han reaparecido tras anunciar vía exclusiva en la revista ¡Hola! que están esperando su tercer hijo y que será, en la primavera de 2023, cuando den la bienvenida al nuevo miembro de su familia. Una familia que está a punto de convertirse en numerosa, algo que no ocultan que es un sueño cumplido para los dos, que tuvieron claro desde que se conocieron que su casa estaría llena de niños.

La pareja, radiante, ha reaparecido en la fiesta con la que Dior ha presentado su nueva fragancia en Madrid y, sin ocultar su felicidad, nos han contado los primeros detalles del embarazo de la influencer que, después de un primer trimestre en el que ha luchado contra las náuseas y los vómitos, no ha bajado el intenso ritmo profesional y confiesa que ya se encuentra "mucho mejor".

"Estoy muy feliz, muy feliz y muy emocionada" afirma, asegurando que a pesar de que nosotros la vemos con la espectacular figura de siempre, "ya se me empieza a notar la tripita".

A su lado, su apoyo incondicional, Tomás, que apunta que "cada embarazo se vive de una manera distinta" y, aunque su hija Catalina solo tiene año y medio y lo tienen muy reciente, "siempre es diferente". "Estoy muy emocionado pero con mucha paz" añade, admitiendo que está deseando convertirse en familia numerosa: "Hemos cumplido una de las cosas que queríamos desde que empezamos a ser novios, formar una familia juntos. Los hijos son la mayor prueba de amor".

"Con Cata nos hemos sacado un máster en maternidad" apunta el influencer, mientras María confiesa que "aunque sufrimos mucho cuando nació y a día de hoy algún susto nos da, lo bueno gana a lo malo". "Por eso no queríamos dejar pasar mucho tiempo en ampliar la familia" añade Tomás.

¿Cómo se enteró el futuro papá del embarazo de su mujer? Como confiesan, de un modo "muy normal". "Le desperté a las 5 de la mañana y le dije: estoy embarazada" revela la influencer. "Yo me quedé un poco en shock aunque lo esperábamos" reconoce el modelo.

A pesar de que Catalina todavía es muy pequeña para ser consciente de que pronto será hermana mayor, su hijo Tommy - de 6 años - "está emocionado" con la noticia.

Todavía desconocen el sexo del que será su tercer hijo y, con la parejita ya en casa, María y Tomás no se ponen de acuerdo en qué les gustaría ahora: "Los chicos quieren chicos y las chicas quieren chicas. Yo tengo la connotación de que el bebé chico ha sido muy bueno y la bebé chica* y como yo quiero que venga un santo y si no lo es, me voy a llevar un disgusto" admite él.

En cuanto a los nombres, ambos reconocen que están "muy perdidos" porque les gustan "muchos nombres" y, por el momento, no se ponen de acuerdo. "Los que me gustan de niña a María no y así..." confiesa Páramo con una sonrisa resignada.

Tampoco han decidido todavía los padrinos del que será su tercer hijo, pero entre las candidatas a madrina suena el nombre de Victoria Federica, con la que ambos mantienen una estrecha amistad. Siempre discretos, ni María ni Tomás se sienten cómodos hablando de la sobrina de Felipe VI, aunque sí aseguran que "gracias a Dios" ya se encuentra totalmente recuperada de la operación de peritonitis a la que se sometió hace tres semanas.