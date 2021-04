María Galiana, actriz de 'Cuéntame', reconoce que solo ha estado enamorada de su marido

MADRID, 5 (CHANCE)

María Galiana se sienta en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos y lo hace presumiendo de fortaleza y ganas de vivir a sus 85 años. Compaginando a la perfección su trabajo en 'Cuéntame' con la obra de teatro 'El Abrazo', la actriz revela cuál es su truco para estar estupenda a su edad: "Duermo mucho, me acuesto muy pronto. Duermo muy bien, estupendamente, no se puede dormir a mi lado porque ronco mucho".Como antigua profesora de historia, reconcoe que para ella seería muy complciado poder dar clase hoy en día ya que cree que es "muy dificil entretener a la gente joven debido a la teconología". En cuanto a la prfesión de 'influencer', María asegura que no termina de entender cuál es el trabajo exacto de estas personas y añade con sentido del humor: "Me voy a hacere influenceer porque creo que ganaría mucho más dinero". Orgullosa de haber ayudado a algunos de sus alumnos a descubrir su verdadera vocación, la actriz recuerda: "Me enorgullezco de haberle dado sobresaliente al que peor me caía de la clase, la justicia está por encima de todo".Acumulando temporada tras temporada en una de las series más exitosas de nuestro país como 'Cuéntame', María asegura que están a punto de afrontar la pandemia de la Covid-19 también en la ficción: "A lo mejor me vacunan antes en 'Cuéntame' que en la vida real porque la verdad es que todavía no me han vacunado, pero yo ya lo pasé" y añade "no tuve miedo, un amigo mío decía no me da miedo morirme porque estoy seguro de que cuando muera voy a dar el espectáculo".Contando algunos de sus trucos a la hora de trabajar, la actriz reconoce que también ha tenido que trabajar con compañeros con los que no tenía una buena sintonía: "Es muy difícil, he tenido muchísima suerte porque la mayoría de las obras de teatro en general me han caído bien menos alguna que otra, que han sido mujeres las que no me han caído bien". Después de muchos años casada con el que fuera su marido Rafael González, María asegura que no se ha vuelto a enamorar de nuevo tras su fallecimiento: "He estado casada 44 años, mi marido se murió hace 13 años y ya era muy mayor cuando murió, no me he enamorado de nadie nunca más, solo de él".