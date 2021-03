María García de Jaime asegura cómo está viviendo su embarazo

MADRID, 20 (CHANCE)

Disfrutando en familia de una celebración de lo más especial por el quinto cumpleaños de su hijo mayor, María de Jaime y Tomás Páramo quisieron reunir a sus familiares más cercanos en un exclusivo restaurante de la capital donde su hijo Tomy pudiera soplar las velas de su tarta a pesar de las restricciones por la Covid-19. A pocos días de convertirse en papás por segunda vez con la llegada de su hija Catalina, los futuros papás reconocieron que las circunstancias de este segundo embrazo son muy distintas a las que tuvieron en su primera experiencia como papás.

Totalmente entregada y cariñosa con su hijo, María demostró que es una mamá muy cuidadosa con su hijo al que no dejó en ningún momento. Con un look colorido de lo más primaveral con el que no pudo esconder su barriguita, la influencer lució la mejor de sus sonrisas como muestra del maravilloso momento personal y profesional que vive.

María García de Jaime y Tomás Páramo nos ha hablado de cómo están viviendo este segundo embarazo: "En general la situación ha sido distinta, al final la edad con la que tuvimos a Tomy no es la misma y las circunstancias, pero las dos con muchas ganas". En cuanto a cuando llegará el momento de conocer a Catalina, comenta: "Salgo de cuentas el 9 de abril, pero nunca se sabe, igual se adelanta, se atrasa".

Como padre, Tomás nos ha asegurado que está encantado con la llegada de su hija: "Yo desando ya de que nazca, que todo venga bien, que ella ya esté tranquila y con muchísimas ganas de tener ya nuestra niña". Tras la celebración del 5 cumpleaños de su hijo, ambos nos han reconocido que ha sido: "Muy especial también, ahora los cumpleaños los valoramos más, desde que ha pasado todo esto el poder disfrutar de cosas que antes no dábamos tanto valor, tienen mucho más significado, la verdad".