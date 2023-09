María García de Jaime desvela el porqué de su corte de melena

MADRID, 28 (CHANCE)

María García de Jaime ha ejercido hoy como embajadora de Llongueras con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La influencer, que sorprendía hace tiempo con un cambio de look impresionante cortándose su característica melena, ha atendido a las cámaras de Europa Press y nos ha confesado el porqué de este hecho y nos habado de otros asuntos de actualidad.

"Yo hace siete años me corté el pelo y lo doné también porque a una amiga mía le diagnosticaron cáncer y estaba pasándolo muy mal porque le daba mucho miedo el momento de verse sin pelo" explicaba la influencer, desvelando que no es la primera vez que se corta el pelo para donarlo.

Ahora se lo ha propuesto Llongueras, siete años después de que lo hiciera por primera vez y María nos desvelaba que "ha sido muy emocionante". Una enfermedad que la embajadora ha vivido de cerca, aunque no en ningún miembro de su familia: "Es verdad que no tengo a nadie en la familia, pero sí que tengo amigas que tienen cáncer de mama y están luchando contra ello y sé que lo van a superar".

Firme y contundente en sus explicaciones, nos explicaba que este 'acto de generosidad' "es por todas esas mujeres que lo sufren y que al final es algo que está ahora mismo muy latente y que hay que ayudar como sea porque es un tema bastante preocupante".

En cuanto al último susto de salud que tuvo, María ha querido dejar claro que "llevaba muchos días de trabajo, luego también estuvimos en la despedida, fueron muchos días fuera de casa y a mi muchas veces el cuerpo me pide que pare y me pidió que parara".

Todo ocurrió cuando estaban en Málaga disfrutando de la despedida de soltera de Marta Pombo y no le quedó otra que "ir al hospital pero nada, me dijeron que era por estrés que tenía que parar un poco y nada, ya estoy en ese momento de parar".

María también ha querido hablar de los 'espasmos del sollozo' que sufre su hija Catalina, asegurando que se encuentra "muy bien" y que "no me puedo quejar porque hay enfermedades muy graves y la verdad que está fenomenal, pero el verano ha sido complicado. Ya la hemos llevado a todos los médicos, sabemos que está bien así que a seguir".

En cuanto a su marido, Tomás Páramo, que reflexionaba hace unos días por redes sociales hablando de la importancia de la salud mental, la influencer aseguraba que "muchas veces al estar en nuestra posición la gente piensa que nuestra vida es maravillosa pero tenemos días malos como todos, lo que pasa es que en Instagram lo que enseñas es la parte bonita como todos, cada uno en su cuenta enseña la parte que quiere enseñar".

Por eso "también nos parece importante enseñar a la gente que nosotros también tenemos nuestros momentos de flaqueza y que esto es normal", explicaba la influencer, dejando claro que "este verano para nosotros ha sido complicado porque Catalina no estaba muy bien pero ya estamos entrando otra vez en el momento clave, ya empezamos a estar bien otra vez. Así que luchando con lo que venga y sobre todo juntos que para nosotros es lo más importante".

En cuanto a la supuesta mala relación de sus amigas, las hermanas Pombo, la influencer desmentido que eso sea verdad: "Yo que las conozco de cerca te digo que no es verdad, pero bueno, muchas veces dicen cosas de nosotras que solo sabemos la verdad nosotras".

Muy feliz tras la despedida de soltera de Marta Pombo, María está deseando que llegue su boda: "Marta es pura actitud positiva, es la mejor persona. Todas estamos disfrutando mucho con ella, hemos pasado unos días fenomenales. Hemos decidido que, como se acaban las despedidas de soltera, tenemos que hacer ese viaje una vez cada dos años al menos para podernos ir todas juntas porque nos llevamos fenomenal y disfrutamos mucho juntas. Deseando que llegue el día y verla tan feliz que a nosotros nos alegra un montón".

Por último, María también ha hablado de su amiga Victoria Federica, de la que se declara fan: "soy su fan, me encanta todo lo que hace y me alegro un montón por ella, estoy muy orgullosa así que estoy muy contenta" y asegura que la hija de la Infanta Elena no se ha sometido a ningún retoque estético: "Que yo sepa no y me alegro de que la veáis tan guapa".