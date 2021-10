María García de Jaime nos habla sobre cómo está gestionando su segunda maternidad

MADRID, 3 (CHANCE)

Si hay una pareja de influencers que nos tenga completamente enamorados por el contenido que suben a sus redes sociales y además, por los vídeos en los que vemos a sus dos hijos, Tomy y Catalina, disfrutar de la vida con sus papis, esos son Tomás Páramo y María García de Jaime. Hemos hablado con ella y nos ha confesado cómo lleva las últimas novedades de su vida después de lanzar una nueva colección de joyas con Vidal&Vidal.

María García de Jaime nos ha hablado sobre cómo le ha cambiado la vida con la maternidad: "Las prioridades te cambian, cuando tienes un hijo piensas, no puedo salir, bueno en general, pero piensas me merece la pena mucho más levantarme pronto y estar bien que acostarme muy tarde, estar fatal y encima con tus hijos. Las prioridades te cambian, no lo echo en falta". En cuanto a si llegarán más niños a la familia, confiesa: "siempre está la puerta abierta y lo que venga".

Cuando le preguntan por los hater, la influencer nos confiesa: "Yo creo que como en todo al final en todos los trabajos habrá gente que le guste lo que haces y habrá gente que no le guste lo que haces, yo lo llevo de la manera más calmada posible, no se puede gustar a todo el mundo, no hago ni caso".

Tras hacerse pública su amistad con Omar Montes, María nos asegura que solo tiene bonitas palabras: "El otro día en un evento coincidí con él y obviamente le tuve que pedir una foto, le dije Omar quiero una foto contigo porque soy muy fan. Me dijo no es que quieras, es que debes. Es tan natural que creo que es lo que hace falta hoy en día".