María García de Jaime, súper feliz con su vida familiar

MADRID, 27 (CHANCE)

María García de Jaime se ha convertido en toda una referente para muchísimas jóvenes que no se pierden ni un solo storie o post de la joven. Su naturalidad y espontaneidad, además de su ideal familia, han cautivado a todos esos seguidores que se desviven por ella.

Hemos hablado con la joven en uno de los eventos que esta semana ha acogido, de GHD, y lo cierto es que, además de verla guapísima, nos ha confesado que se encuentra en un momento súper especial. En cuanto a cómo están viviendo en casa los primeros meses de la pequeña Catalina, nos asegura que: "Muy bien, Tomy es bastante mayor, nos ayuda mucho con la pequeña y hay que darle a cada uno su tiempo, tiempo de calidad que es lo importante".

María de Jaime reconoce que su hijo Tomy le dio una lección de vida en cuanto a celos de hermanos se refiere: "Muy bien, me dio una lección increíble porque es verdad que me ha demostrado que lo ha llevado mucho mejor de lo que yo pensaba". Y es que no hay más que ver los stories de la pareja para ver lo felices que son y como Tomy se vuelca con su hermana.

Sobre cómo lleva ser mamá de dos tan joven, comenta: "muy bien, con muchas ganas, me apetecía mucho, parece que todo está volviendo y con muchas ganas, todas nos conocemos así que muy bien". Eso sí, de momento quiere disfrutar de sus dos hijos y luego, quizás se plantee volver a ser madre: "Me encantaría pero ahora quiero disfrutar de ellos dos y bueno, cuando venga el siguiente".

En cuanto a cómo está su relación con Tomás Páramo, María nos explica que se dan su espacio, pero lo cierto es los dos están locamente enamorados: "Cada uno tiene sus eventos, quedamos con los amigos, es bueno el tiempo para todos, para cada uno y luego también disfrutamos mucho juntos así que creo que es importante las dos cosas".