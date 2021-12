María García de Jaime y Tomás Páramo presentan su nueva firma de ropa, 'Himba'

MADRID, 11 (CHANCE)

María García de Jaime y Tomás Páramo están viviendo un momento de lo más especial en sus vidas. Los dos tortolitos, además de haber crecido profesionalmente, han formado la familia que siempre soñaron tener y ahora están exprimiendo un momento de lo más dulce con su Catalina y Tomy.

En esta ocasión, los medios hemos sido testigos de la presentación 'Himba', su firma de ropa. Ellos mismos nos lo han explicado: "Himba es para nosotros un sueño. Es algo en lo que llevamos trabajando muchísimo tiempo, algo con lo que hemos soñado desde hace muchísimo tiempo y ahora por fin vemos que está aquí y bueno, siempre nos ha gustado muchísimo la moda a los dos y desde que empezamos en el mundo de instagram, vimos que había una necesidad. A mí me encantan las prendas de estilo vintage y me fijaba mucho en la ropa diferente y siempre me iba a una tienda de segunda mano y me compraba algo que luego mis seguidoras querían. Siempre lo hablábamos Tomás y yo".

La pareja declara haberse inspirado en África a la hora de crear su colección: "Es el nombre de una tribu africana. Nosotros estamos muy conectados con África porque sobre todo nos encanta la forma de vivir la vida todas las personas de este continente porque son felices con lo que tienen y cuando íbamos Tomás y yo hablábamos que es increíble que tienen menos cosas, pero son tremendamente felices con muy poco".

En cuanto a cómo compaginan el trabajo con los niños, Tomás explica: "Es verdad que no paramos, también hay que aprovechar porque tenemos una situación privilegiada. Tenemos muchísimo trabajo por el que damos gracias a dios todos los días y también hay que saber gestionar donde sí y donde no. Luego el tiempo que tenemos es mucho tiempo más de calidad, de pasar con nuestros hijos. Catalina no, pero tomás sabe que trabajamos sin parar y sobre todo que algún día se sientan orgullosos de lo que hacemos. Hoy mismamente Tomy estaba emocionado porque se lanzaba la marca de papá y mamá".

Tomás Páramo se anticipa a las críticas que puedan tener por su exposición social y explica que: "Muchas veces la gente piensa estos no paran porque estamos en muchos eventos, pero al final eso es parte de nuestro trabajo porque somos imagen de muchas marcas y al igual que una persona está en la oficina nuestro trabajo es desarrollarlo de esta manera. Muchas veces llegas a casa a mediodía y te apetece quedarte en casa no volver a salir, tener que prepárate... pero bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Nosotros tenemos una situación extraordinaria y hay que aprovechar lo que tenemos y dar gracias cada día porque desde luego que si alguien hace diez años nos dice que ésta hoy seria nuestra vida o no lo hubiésemos creído o jamás lo hubiésemos imaginado. ¿Cómo será dentro de diez años? no lo sé, pero desde luego que con esfuerzo todo se consigue y marcándote metas y poniendo los sueños muy altos y a volar a por ellos".

Sin querer hablar de su gran amiga Victoria Federica, María García de Jaime huye de la entrevista antes de aclarar cómo ve a la nieta del rey como influencer: "Esto mejor no". La pareja confiesa que cada vez le hacen menos caso a los haters: "Es verdad que cuando empiezas das importancia a todo el mundo y lo malo es que puedas llegar a dar más importancia a gente que realmente no te conoce y que te critican muchas veces desde la envidia. Mientras la gente que te quiere, familiares y amigos, estén felices... y si ellos un día te dicen algo malo es cuando te tienes que preocupar".