María Garralón recuerda emocionada su paso por 'Verano Azul': "Fue una época muy bonita, de mucha ilusión"

MADRID, 5 (CHANCE)María Garralón, la mítica 'Julia' de 'Verano azul', ha acudido al estreno de la obra de teatro 'Palabras Encadenadas'.La actriz nos confiesa que este año cumple 50 años en la profesión, por lo que ahora solo se dedica a hacer trabajos que de verdad le llenen: "Son muchos años, con lo cual ahora estoy más relajada y lo que quiero es hacer es cosas que de alguna manera me impacten, me impresionen, me emocionen y que me hagan sentir cosas".Cuando llega esta época del año, siempre recordamos la mítica serie "Verano azul", y María es la primera que recuerda aquellos momentos muy emocionada: "Fue una época muy bonita, de mucha ilusión".Sobre sus compañeros de la serie, la actriz nos confiesa con cuales actores son con los que actualmente tiene más relación: "Pues con Juanjo (Artero) hablo más porque estamos en el mismo oficio. Con Miguel Ángel, "Piraña", también tengo bastante contacto".Hemos querido preguntarle acerca de Concha Velasco, una actriz muy querida dentro del mundo del cine. María ha desvelado el detalle que tuvo Concha con ella en sus comienzos: "Conseguí el meritoriaje gracias a ella". "Toda mi vida le he estado muy agradecida", ha reconocido la actriz.Finalmente, hemos querido saber si ha podido hablar con Víctor Elías, tras el fallecimiento de su madre, a lo que María nos ha comentado que el actor se encuentra bastante triste en estos momentos: "Es un amor de niño y yo le quiero muchísimo".