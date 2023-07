María Guardiola reconoce a Vara "sus años de entrega" a Extremadura: "Sé que quiso lo mejor para esta tierra"

MÉRIDA, 13 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reconocido al presidente saliente, Guillermo Fernández Vara, "sus años de entrega a Extremadura" durante su mandatos.

"Sé que quiso lo mejor para esta tierra. No ha sido un camino fácil. Tuvo que gestionar en momentos difíciles, buscando un complejo equilibrio entre esperanzas y realidades, ha señalado María Guardiola durante su discurso de investidura como presidenta de la Junta de Extremadura.

En ese sentido, Guardiola ha deseado que sus "discrepancias" con Fernández Vara "no impidan este aplauso, esta gratitud y la mejor de las suertes en el futuro".

En su intervención, la dirigente del PP extremeño ha considerado "justo reconocer los avances alcanzados durante las últimas décadas, la mayoría de ellos bajo gobiernos del PSOE", tras lo que ha mostrado su "reconocimiento por esta labor", y aunque ha apuntado que "esta tierra ha progresado", ha lamentado que "lo ha hecho de forma mucho más lenta y menos decidida que otros territorios".

Así, ha señalado que no encuentra "los motivos que justifiquen esa pérdida de oportunidades", ya que según ha reafirmado Guardiola, "Extremadura es una tierra con talento, con capacidad de sacrificio, innovadora y rica en recursos y patrimonio".

"VAMOS A REIVINDICAR LO QUE ES NUESTRO"

La candidata a la Presidencia de la Junta ha señalado que Extremadura es una tierra "hermosa, sufriente y cotidiana", pero ha advertido que los extremeños no merecen "menos que el resto de los españoles", por lo que ha avanzado: "Vamos a reivindicar lo que es nuestro. Por nosotros y por nuestros hijos".

Así, Guardiola ha defendido que "Extremadura no es una tierra acomodada", sino que "ha sido protagonista durante siglos de heroicidades, con la valentía en cada gesto, a través de la tierra y el océano", por lo que ha reiterado que no encuentra "razones objetivas para que no avancemos a la misma velocidad que el resto de territorios de España", ha dicho.

Por eso, entre las "razones profundas de esa inmovilidad", Guardiola ha apuntado a un "hecho incontrovertible" como a su juicio es "el conformismo de la clase política que ha dirigido esta tierra durante décadas", una "complacencia ha frenado nuestro desarrollo y ha sido un lastre para el empuje de nuestra región", ha resaltado.

"El miedo a arriesgar. La inacción como estrategia política. E intentar inculcar en la sociedad un temor al cambio", ha lamentado la dirigente del PP, quien ha añadido: "como si avanzar fuera una temeridad, como si la alternancia, en vez de un síntoma de madurez democrática, fuera algo peligroso".

En ese sentido, ha considerado que "la clase dirigente ha intentado, para perpetuarse en el poder, divulgar esa idea de que 'más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer'", lo que a su juicio supone "un mantra paralizante e incompatible con el progreso".

"Yo no comparto esa forma de entender la política", ha señalado Guardiola, quien ha recordado que ella no se ha dedicado profesionalmente a la actividad política sino que ha trabajado como "servidora pública", por lo que ha asegurado que "gracias a ese conocimiento, a la confianza en nuestros servidores públicos y al trabajo en equipo, vamos a poder sacar el máximo partido a la acción de gobierno", ha concluido.