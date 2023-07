María Hervás sobre la Reina Letizia: "Le tengo una admiración personal"

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace un año nos enterábamos que María Hervás había conocido a la Reina Letizia en distancias cortas y que se había quedado prendida por el trato tan cariñoso y profesional que tuvo hacia ella. Aunque han sido muchas las ocasiones en las que ha hablado públicamente de este encuentro, nunca ha dado tantos detalles como esta vez.

Este martes, la actriz se dejaba ver en concierto de Rufus Wainwright dentro del Universal Music Festival y no dudaba en hablar ante nuestras cámaras sobre cómo fue el encuentro que mantuvieron: "Tuve la oportunidad, a través de la Fundación Princesa Girona, de compartir una cena con ella y algunos momentos personales".

María nos desvelaba el consejo que le dio la Reina Letizia en aquella cena: "Me dijo: sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado".

La actriz valoró que dedicara tiempo y esfuerzo en informarse sobre su vida para saber de qué hablar en aquel encuentro: "Había hecho el ejercicio de informarse porque sabía que iba a cenar conmigo y tuvo el respeto de informarse. Entonces, para mí Letizia, es una mujer maravillosa porque ya exenta o alejada del concepto monarquía, es ella la que me fascina y le deseo lo mejor".

Por ello, María le dedicaba unas bonitas palabras a la monarca, a quien admira profundamente: "Yo le tengo una admiración personal más allá de que sea reina. Es una admiración de mujer a mujer, de ser humano a ser humano. Es una tipa valiente, culta, preparada, súper interesada. Yo recuerdo, cuando la conocí, lo sabía todo de mí".