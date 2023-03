María de Jaime y Tomás Páramo vuelven a casa con el pequeño Federico en sus brazos

MADRID, 26 (CHANCE)

María de Jaime y Tomás Páramo están por fin en casa. Tras darle la bienvenida a su tercer hijo al que han llamado Federico, la pareja está por fin en casa donde se han podido reunir con sus otros dos hijos, Tomás y Catalina. Sin lugar a dudas la llegada de este tercer bebé a la familia ha sido muy seguido por todos y es que la pareja ha ido restrasmitiendo cada uno de los momentos importantes de este tercer embarazo. "Es la primera vez que podemos vivir esto con plena normalidad porque la primera vez como con Tomy teníamos veinte años, con Cata no salió todo como esperas siempre y ahora este, que de repente es un santo. Estamos que no nos lo creemos" reconocía la pareja a la salida del hospital.Del esperado momento en el que se han conocido los tres hermanos, María nos ha asegurado que había sido mucho mejor de lo esperadp y es que el pequeño Fede ya se ha convertido en le nuevo 'juguete' para sus hermanos: "Pensaba que iba a ser peor pero ya le han conocido y bueno. La reacción de los dos ha sido increíble, sobre todo la de Catalina, que al ser tan pequeña pensábamos que lo iba a llevar peor y actuó como una madre". Orgullosos del pequeño, tanto María como Tomás aseguran que Fede es un bebé muy bueno y que lo está haciendo todo muy fácil: "Come, duerme y llora si le molestas, no para nada más".Deseando de conocer al resto de la familia, María aseguró que ha sido todo un gusto compartir embarazo con una de sus mejores amigas, María Pombo, que también le dará la bienvenida a su segunda hija, Vega, en verano. "Martín y Catalina también se llevan muy poco y es un gusto. Nosotras hemos compartido los dos embarazos y la verdad que una suerte compartir eso con una amiga tan importante para nosotros. Y luego, sobre todo, por los niños, que sean grandes amigos también y muy felices, la verdad. Con muchas ganas de conocer a su bebé"