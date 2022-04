María Jesús, madre de Marta Riesco, confirma que su hija se encuentra mejor

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace unos días hablábamos con la madre de Marta Riesco, María Jesús y nos confesaba que su hija se encontraba bien, pero no nos daba más detalles sobre la reportera. Sabemos que se ha alejado del foco mediático, de su trabajo y de las redes sociales porque la exposición pública le ha pasado factura.

Este sábado volvíamos a ver a María Jesús, acompañada por su pareja, Manolín, saliendo a pasear al perro de la periodista. Amable, atiende a la prensa y contesta a algunas preguntas, aunque guarda silencio en relación a su opinión sobre Antonio David o si es cierto que tiene la posibilidad de dar una exclusiva. Pese a ello, nos explicaba que Marta podría regresar al trabajo el lunes solo si lo estima bien su médico.

María Jesús nos confirma que su hija está llevando este proceso con lentitud: "En principio está mejor" y cuando le preguntamos si este lunes volverá a su puesto de trabajo nos contesta: "Seguro, seguro, no lo sé. Hasta que no lo diga el médico".

También le preguntamos sobre si le ha decepcionado Antonio David y ante esto, María Jesús se muestra tajante: "No voy a hablar nada de eso"... la madre de la reportera no quiere detallar cómo se encuentra su hija, pero sí que confirma que está bien: "No voy a decir nada, de verdad. Sois compañeros, pero ya he dicho bastante, de verdad que no voy a decir nada. Simplemente que está mejor y tranquila, que es lo importante".