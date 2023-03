María Jesús Montero asegura que el PP "se dedica a hacer ruido" para "desmovilizar" al electorado socialista

MÉRIDA, 12 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo en Mérida que el PP "se dedica a hacer ruido" para "desmovilizar el voto de nuestro electorado", pero "mientras ellos ladran, nosotros cabalgamos", ha señalado.

Montero ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto de presentación de las candidaturas del PSOE en Extremadura de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, celebrado junto al Acueducto de Los Milagros de la capital extremeña, y en el que ha participado el secretario general de los socialistas extremeños y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

En su alocución, Montero ha desglosado las medidas puestas en marcha por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, tales como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, la defensa de la sanidad y la educación pública, los 2.520 millones de euros aprobados hace escasos días para becas a estudiantes, la llegada de más de 150.000 millones de euros de fondos europeos, la rebaja del precio de la factura de la luz, la generación del riqueza y empleo o la recientemente anunciada ley de paridad, porque "si somos la mitad de la población, tenemos que estar la mitad en todos los lugares en los que se toman decisiones".

Todo ello pensado para "gobernar para todos, para la mayoría de este país, pensando en los intereses de aquellos a los que nos debemos", especialmente a las personas "más vulnerables".

Además, ha destacado la figura de Pedro Sánchez en España y a nivel internacional, porque "cuando llegó a la Moncloa, España no pintaba nada en el contexto internacional", y ha sido con él, "con un presidente socialista, preparado, que tiene liderazgo en Europa, que se bate el cobre todos los días", con el que España ha logrado esos más de 150.000 millones de euros de fondos europeos y "récord en España de creación de riqueza y empleo".

Asimismo, Montero ha apelado al voto ciudadano "si piensas que hacen falta unas pensiones revalorizadas al precio de la vida, si piensas que crear empleo es la mejor garantía para proteger las pensiones, si piensas que el estado del bienestar es la política más importante en democracia; si piensas así, tienes que luchar por lo que piensas y desear que es posible practicar una política distinta".

Y todo eso, ha subrayado, es lo que lleva haciendo el presidente del Gobierno; "poner a las personas en el centro de la vida pública, algo radicalmente distinto a lo que practica el Partido Popular, por eso defendemos lo que pensamos".

A este respecto, ha comentado que los populares "se dedica a hacer ruido porque no quiere que defendamos lo que pensamos". Ellos piensa, ha insistido, en que "si hacen ruido no se escucha la política y los ciudadanos se desenganchan de la vida pública; lo hacen para que no nos escuchen, porque quieren desmovilizar el voto de nuestro electorado".

UN GOBIERNO PARA TODOS

Frente a esa forma de hacer política, ha dicho la vicesecretaria general del PSOE, el Gobierno de Sánchez "ha demostrado ser mucho más eficaz económicamente, con récord de generación de riqueza y empleo". Además, ha señalado, "ha salido de la crisis antes que lo hicieron las políticas conservadoras del Partido Popular y que se cargaron miles de puestos de trabajo".

Además, ha denunciado que el PP ha votado "en contra de todo lo que significa progreso", y "solo defiende el interés de unos pocos", aludiendo al voto en contra de los populares para la subida del salario mínimo interprofesional, "pero justifica subidas salariales en los sueldos de altos directivos".

Otra característica del Gobierno de Pedro Sánchez, ha recalcado Montero, es la labor de la mujer y su papel en la vida social y política. Por ello ha destacado el anuncio de la Ley de Paridad y ha avalado la defensa del feminismo, porque "no hay socialismo sin feminismo y no hay progreso sin feminismo".

"Nosotros somos la gente normal, mientras el PP habla de gente de bien, nosotros somos la gente normal, y vamos a conseguir que se escuche el ruido de la política real", ha sentenciado.

EL "MAESTRO" FERNÁNDEZ VARA

Al margen de destacar las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo central, Montero ha insistido en las medidas y la labor que está realizando el secretario general de los socialistas extremeños y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al que se ha referido como "mi maestro" en materia política.

En este sentido, ha reiterado que Extremadura "es líder en Europa en producción de energía y creación de empleo verde" y "por primera vez en su historia ha dejado de ser la comunidad autónoma con menor riqueza per cápita".

Todo ello se debe, ha dicho, a la gestión de Fernández Vara, "uno de los referentes más importantes que tememos en el socialismo en España", ha significado, antes de darle paso con la frase: "te quiero amigo".

Al acto han asistido centenares de personas, además de la mayoría del Gobierno extremeño y de las candidaturas socialistas a las alcaldías.