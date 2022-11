María Jesús Montero: "No se construye echando a la gente a pelear"

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

En el marco de un día de reconocimiento, de justicia y de celebración para Chiclana de la Frontera (Cádiz), la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reflexionado sobre el significado de contribuir a un proyecto colectivo de país.

Ha manifestado que "no se construye echando a la gente pelear", poniendo como ejemplo "ahora me meto con los catalanes para que me voten en toda España" y ha defendido que "un proyecto colectivo se construye dialogando, obligando al cumplimiento legal, desde la tolerancia, desde el respeto, desde la palabra, defendiendo lo que tengas que defender pero tendiendo la mano y el sentido común", según una nota del PSOE de Cádiz.

"Eso es lo que hacemos en España y en Chiclana, construimos puentes de convivencia", ha resaltado para asegurar que "nuestro proyecto colectivo de país, que lidera la mayoría de los avances en el conjunto de Europa, nos permite arreglarle en parte la vida a la gente cuando hay una escalada de precios y aspiramos a que nuestros hijos vivan mejor que nosotros".

"Se llama crear democracia", ha dicho para, a continuación, explicar que "hay que volver a los pueblos, desde las raíces, desde el proyecto colectivo que representa el PSOE y reconocer a personas del pueblo por su aportación importante".

"Eso significa que el PSOE no es una organización que se mire el ombligo, somos un proyecto que se dirige a todos los ciudadanos", ha defendido para asegurar que "frente a quienes solo tienen como objetivo derrocar al Gobierno porque creen que el poder les pertenece y los demás son traidores e ilegítimos, nosotros consideramos que la democracia se construye desde las instituciones, desde los gobiernos, desde el trabajo cotidiano que desarrollan gente que de forma altruista sin pedir nada a cambio, dedica su tiempo, su esfuerzo para contribuir a los demás".

"Por eso hay que reconocerlos, porque están anónimamente dejándose la piel un proyecto colectivo en el que cabemos todos, en el que tenemos que caber todos o no es proyecto colectivo", ha subrayado incidiendo en que "no se puede construir un proyecto de convivencia con aquellos que piensan que están fuera los que piensan distinto, no tienen las mismas costumbres o tienen otra diversidad".

Montero ha defendido que "tenemos mejores niveles de empleo sí, pero no son suficientes, mejores salarios sí, suficientes no, pero es que estamos también mejorando las pensiones, el acceso a la vivienda, para los jóvenes sobre todo, como me ha pedido el alcalde, necesitamos más vivienda pública", ha ido desgranando frente a "un PP lleva que cuatro años sin cumplir con la Constitución".

Montero ha celebrado que se construye democracia, una mejor Chiclana, significando la labor de empresarios "que ponen su capital a disposición de un proyecto, con un beneficio legítimo, con códigos de buenas prácticas para los trabajadores"; la labor de los colectivos de mujeres que "son un consuelo, una respuesta, un apoyo y porque no se puede construir una sociedad sin la mitad de la población".

Hay que reconocer, a su juicio también, los valores culturales "que son los primeros que caen cuando vienen vacas flacas, promover valores universales para que los jóvenes sepan de donde veníamos, de niveles de analfabetismo que fueron una prioridad de los gobiernos socialistas de la Junta".

La ministra andaluza ha manifestado su compromiso, el del Gobierno de Pedro Sánchez y del presidente, "lo tendréis hasta el último día y repetiremos para poder seguir avanzando en este país, donde no se avanza con el esfuerzo de unos pocos, o estamos todos o no merece la pena el viaje y eso significa combatir la desigualdad, tirar de todos adelante y que nadie se quede en el camino".

A lo largo de su intervención, Montero se ha referido a Putin como causante de "una crisis que estamos pagando todos pero merece la pena porque no podemos permitir que un tirano invada ningún país y tenemos que acompañar a la gente ahora que es cuando más lo necesita", así como al general Queipo de Llano rememorando "la lucha por la democracia en los pueblos que fueron represaliados".

"El municipalismo se expresa como lo mejor que tenemos en el PSOE, gente todo el día dedicada a solucionar problemas de los vecinos para seguir siendo la gran mayoría social", ha concluido.

RUIZ BOIX AGRADECE A ROMÁN QUE SEA DE NUEVO CANDIDATO

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha felicitado a la agrupación por la cálida acogida y el éxito en la organización del acto, ha agradecido a José María Román "por su decisión altruista, solidaria de decidir nuevamente encabezar las listas de Chiclana convencido de que nuevamente logrará la Alcaldía de Chiclana".

"El PSOE es un partido abierto, plural y necesitamos que los vecinos empujen y vean en ti un defensor único de esta tierra, de este pueblo para que siga apostando por el tejido productivo y por la recuperación económica".

En esa apuesta decidida de Román, Ruiz Boix ha destacado "el sector del turismo siendo Chiclana vanguardia en la provincia de Cádiz y espejo nacional en el que se miran todos", una labor que ha amplificado desde su cargo como vicepresidente de la Diputación para que la provincia siga creciendo hacia números redondos.

Ruiz Boix ha defendido la gestión en Chiclana "en dos años de pandemia muy duros pero donde se han tomado medidas como ha hecho el Gobierno de España" y se ha centrado en agradecer a la ministra como representante del Gobierno de la gente el impacto de medidas como la subida del 8,5 por ciento para los 225.000 pensionistas de la provincia, las medidas destinadas a los jóvenes como el bono cultural pero sobre todo por el aumento de las becas y en tercer lugar la subida del 15 por ciento en el Ingreso Mínimo Vital.

"Felipe empezó de cero construyendo el estado del bienestar, Zapatero sumó un cuarto pilar como es la atención a la Dependencia y el Gobierno de Pedro Sánchez se recordará por el IMV que da dignidad a tantas personas, entre otras muchas medidas sociales que se están tomando", ha señalado.

Por último, frente a la gestión de los socialistas, ha llamado la atención sobre la falta de un paquete de medidas para paliar la inflación o las crisis energética por parte de la Junta de Andalucía.

Sobre el Gobierno de Moreno Bonilla ha dicho que le preocupa además que "el espejo de Juanma sea el modelo de Ayuso porque mañana domingo en la comunidad de Madrid los médicos salen a la calle a manifestarse por la sanidad pública".

"No hay un nido de rojos hay una preocupación, únicamente defender la sanidad que lo tenemos que hacer todos, no solo los médicos o los especialistas. Madrid no está tan lejos", ha advertido.

ROMÁN: GRACIAS A LA MINISTRA LA DEUDA DE 5 AÑOS LA PAGAMOS EN 10

El alcalde de Chiclana y presidente del PSOE local, José María Román, ha agradecido la presencia de la ministra y de todas las personas presentes en el acto, destacando que "gracias al trabajo de la ministra, la deuda que los ayuntamientos debíamos pagar en cinco años, la pasamos a pagar en diez, lo que ha supuesto una gran ayuda para todos nosotros".

"Estamos en un lugar icónico, porque en el Pico de Oro hemos celebrado más de 30 actos de las mujeres trabajadoras cada 8 de marzo, para reivindicar los derechos y el valor de las mujeres. Una lucha siempre en Chiclana del PSOE", ha señalado el alcalde.

Durante el acto PSOElidarios se ha reconocido la labor de un grupo de chiclaneros y chiclaneras en distintos ámbitos de la sociedad chiclanera.