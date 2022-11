María Jesús Montero cree que Feijóo ha contestado a un medio de comunicación que le dicta los deberes con una portada

Sostiene que también ha explicado por qué no presenta una moción de censura contra Sánchez

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha opinado este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha respondido al presidente del Gobierno durante su intervención en el Senado sino que ha contestado a un medio de comunicación que, a su juicio, ha vuelto a "dictarle los deberes" a través de una portada.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Alta, Montero ha interpretado que Feijóo no ha interpelado al presidente, Pedro Sánchez sino que ha contestado al diario 'El Mundo', ha indicado. "Al punto que ha contestado incluso por qué no se ha planteado por su parte una moción de censura, más claro el agua", ha trasladado.

Además ha señalado que ya se dio una situación similar cuando se produjo la ruptura de la negociación entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así, ha indicado que con el tiempo se ha visto que "todo eran excusas" y que "no había ningún argumento que permitiera romper el acuerdo --que ya estaba ultimado-- salvo el miedo al interior del PP, que plantea una parte de Génova que es la que sigue mandando" dentro del partido, ha manifestado.

Por el contrario, según ha indicado, Sánchez ha trasladado durante su turno de palabra en el Senado que toda la actividad del Gobierno va dirigida "fomentar la convivencia en el país".

FEIJÓO USÓ UN MARCO QUE NO ES SUYO

En esta misma línea, fuentes de Moncloa han trasladado su satisfacción por el transcurso del rifirrafe entre Sánchez y Feijóo y creen que el líder 'popular' se equivocó al utilizar un marco que no es suyo sino de Vox en referencia a la moción de censura contra el presidente del Gobierno.

A este respecto Feijóo señaló: "Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados, será en mi debate de investidura", ha proclamado.

Además, ha añadido que esa moción de censura ya se hará el próximo 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales, y se empezará a "pasar página de la pesadilla más grande que ha vivido España".

PREVISIBLE Y SIN AUTONOMÍA

Las fuentes consultadas creen que Feijóo ha sido previsible y ha quedado demostrado que no tiene autonomía como líder ni solvencia como gestor. Además abundan en la idea de que el mensaje parecía más dirigido a su propio partido que al conjunto de los ciudadanos.

Finalmente sostienen que Sánchez ha dejado balbuceando al líder 'popular' y subrayan que está lleno de errores y de patinazos, en referencia a su mención a los diputados de Podemos, cuando se encontraba en el Senado, donde la formación morada no tiene representantes.

EL PP MIENTE SOBRE SEDICIÓN

Por otro lado, Montero ha sido preguntada sobre si la modificación del delito de malversación está descartada para el Gobierno a lo que ha respondido que el Gobierno tenía voluntad de reformar el delito de sedición, como se traduce de la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos.

Además ha acusado al PP de mentir al señalar que las conductas protagonizadas por los líderes independentistas en Cataluña por las que fueron condenados por los delitos de sedición y malversación, eran conductas "que no iban a ser reprochables penalmente", ha indicado.

A su juicio eso es "radicalmente mentira" porque el delito de rebelión "no se toca" y la sedición "no es que no tenga reproche penal" sino que se rebajan las penas para homologarlo a países del entorno europeo "y que cada figura tenga exactamente su cometido", ha defendido.

Montero ha indicado que a partir de ahí ha habido muchos comentarios sobre la posibilidad de que otras formaciones, en referencia a ERC iban a presentar "otro tipo de enmiendas" pero hasta la fecha, que ella conozca, esto no ha ocurrido y nadie le ha trasladado que la vaya a presentar. "Insisto, cuando eso ocurra, si ocurre, se estudiarán todas las enmiendas como hacemos con cualquier ley", ha zanjado.