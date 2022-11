María Jesús Montero reitera que el Gobierno buscará que la 'ley del solo sí es sí' endurezca penas y no las rebaje

Estudiarán "con detalle" las sentencias en las que se han atenuado las condenas y se esperará al pronunciamiento de los órganos judiciales

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que el Gobierno va a impulsar las actuaciones que permitan que la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', cumpla su objetivo de proteger a las víctimas de agresión y endurezca las penas y sanciones, en lugar de rebajarlas como ya ha ocurrido en algunos casos desde su entrada en vigor.

Preguntada por la posibilidad de reformar esta ley, Montero, que ya habló ayer sobre el mismo asunto y se mostró abierta a "estudiar" la norma para evitar esas rebajas, ha respondido hoy que, aunque a veces se buscan respuestas "muy rápidas", "en política las cuestiones hay que estudiarlas con mucho rigor".

Así, ha abogado de momento por leer "con detenimiento" y ver en qué artículos se fundamentan las sentencias en las que, tras la aprobación de esta ley --impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero--, los tribunales han rebajado las penas de prisión a condenados por abusos sexuales a menores, porque el objetivo era "todo lo contrario".

"Lo que persigue es justamente ser capaces de endurecer las sanciones y penas que tienen que ver con las agresiones sobre mujeres y menores", ha dicho, aludiendo especialmente al objetivo que tiene la ley de condenar "todo aquello que pudiera ser interpretativo" en torno al consentimiento de las relaciones sexuales.

Así, el fin es que el silencio de la víctima no se pueda interpretar como un consentimiento y que no sirva como atenuante a la hora de imponer las penas, de modo que no haya "ninguna duda" de que solo puede darse una relación consentida cuando hay consentimiento explícito.

Por ello, la ministra ha indicado que el Gobierno estudiará los casos en los que se han rebajado condenas aplicando la 'ley del solo sí es sí' y también esperará a ver el posicionamiento de los órganos judiciales, al igual que lo ha dicho "con mucha claridad", a juicio de Montero, el presidente Pedro Sánchez esta mañana.

"El objetivo de la ley era otro: se trataba de proteger a los menores y a las mujeres, y es lo que tiene que hacer la ley en cualquier caso". "Es lo que decimos mas allá de que otros compañeros de Gobierno hayan hecho otro tipo de apreciación", ha sentenciado la titular de Hacienda, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la sede del Gobierno de Cantabria, donde ha firmado hoy los convenios con la comunidad autónoma para varias inversiones.

"No voy a entrar en ningún otro tipo de polémica que no sea la protección del interés del menor", ha zanjado, incidiendo en que, si el objetivo del Gobierno era endurecer las penas, éste "va a impulsar todas las actuaciones que permitan cumplirlo".