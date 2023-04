María Jesús Montero valora que PSOE corrija la ley de 'solo sí es sí' frente a "la soberbia" de Moreno con Doñana

DOS HERMANAS (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha valorado la capacidad de reacción que ha demostrado el PSOE reformando la ley de 'solo sí es sí', frente a "la soberbia del Gobierno de Andalucía" con la orden de precios máximos para los conciertos sanitarios y la Proposición de Ley de los Regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana (Huelva).

En declaraciones a los medios de comunicación en Dos Hermanas (Sevilla), Montero ha esgrimido esa flexibilidad del PSOE al frente del Gobierno de la Nación, para elogiar "la capacidad de corregir aquello que no funciona muy bien", frente al reproche focalizado en la gestión sanitaria y del Parque Nacional de Doñana que ha hecho al Gobierno andaluz de que "contiñúe en su empecinamiento, en su empacho en la mayoría absoluta, sin escuchar a nadie creyendo estar en posesión de la verdad".

La también vicesecretaria general del PSOE ha partido de un hecho de la gestión del Gobierno andaluz, que ha cifrado en 65 euros el precio de una consulta de Atención Primaria que prestaría una compañía aseguradora privada, para apuntar que "promueve una orden que privatiza la sanidad pública, que es el germen del cambio de un modelo sanitario público y universal" y que "no retira la orden, no rectifica", para concluirse entonces que "no es creíble que su voluntad no sea más que la privatización".

En el reproche de Montero hacia la gestión del PP-A al frente de la Junta de Andalucía ha sumado que "ha impulsado en el Parlamento una ley sobre Doñana que es un clamor en la protesta de la Unión Europea, que es contra el criterio de los científicos, que es reprendida por la Unión Europea" para lamentar consecuentemente que no atienda al requerimiento de la Unesco sobre un espacio natural que es Patrimonio de la Humanidad y que amenace ese organismo con "un expediente para retirar esa calificación".

"Entre todos lo tenemos que evitar", ha proclamado Montero sobre amenaza de sanciones sobre Doñana, quien ha censurado un comportamiento político donde "no puede ocurrir que por un interés cortoplacista, por un puñado de votos, el señor Moreno Bonilla ponga en riesgo Doñana".

"Defender lo andaluz significa defender Doñana", ha proclamado la titular del Ministerio de Hacienda y número dos del PSOE.