María Jesús Ruiz se enfrenta en directo contra Kiko Matamoros

MADRID, 28 (CHANCE)

María Jesús Ruiz ha entrado en directo en 'Sálvame Diario' para dar la cara después de todas las quejas que se han emitido en el programa sobre su tienda, 'Laka Moda Spain', y lo cierto es que ha protagonizado una tensa discusión con todos los colaboradores, pero en especial con Kiko Matamoros.

Recordemos que desde hace unos días el programa ha emitido testimonios de clientas que han adquirido prendas de vestir en la tienda de la miss España y, o no les ha llegado o les han obligado a pagarlo tras haber hecho el pago mediante bizums. Hoy, María Jesús ha explicado por qué han ocurrido estos 'errores' en los pedidos, pero lo que no esperábamos es que su intervención terminara en una gran discusión con Matamoros.

"Nosotros empezamos en pandemia cuando yo dejé de viajar, cuando Curro dejó lo suyo. Llevamos tres años trabajando a muerte, hemos sido autodidactas. Nosotros hemos cometido fallos y los seguimos cometiendo hasta que seremos perfectos" comenzaba diciendo la modelo y aseguraba que se está dejando la piel para que funcione: "Este ahora es mi comer, mi trabajo, estoy aquí a tope, pretendo hacerlo lo mejor posible. Estoy dedicada a trabajar en cuerpo y alma, todas las personas que estén descontentas tienen a tres personas trabajando para solucionarlo".

El discurso de María Jesús cambiaba cuando no le dejaban hablar tras las continuas preguntas y arremetía contra el programa: "Hay muchísimas personas a las que vosotros bloqueáis para que no cuenten su experiencia. Los que están haciendo algo fraudulento no soy yo".

"Nuestro negocio es limpio y transparente, no sé si vosotros podéis decir lo mismo" seguía diciendo la modelo. Y es que esta tienda la ha abierto junto con su pareja, Curro, y se ha especulado sobre la gestión que pudiera estar haciendo éste. Ante esto, María Jesús no tiene ninguna duda: "Nosotros somos una piña y trabajamos en conjunto, eso no es así".

Kiko le preguntaba directamente a María Jesús sobre una información que le había llegado de Carmen Borrego y, sin desvelarla, ella misma reconocía que: "Yo le puse a una chaqueta 'La Borrego' porque Carmen Borrego se la ponía" y el colaborador le preguntaba: "¿Sabes lo que dice Carmen Borrego? ¿Sabes lo que son los derechos de imagen?".

Muy alterada, la miss España le llamaba la atención en directo: "Kiko Matamoros ¡ojito! que tu haces otras cosas, yo trabajo de sol a sol" y Kiko, que no podía contener su enfado afirmaba: "Eres una farsante y ahora una presunta estafadora", lo que terminaba con una advertencia: "Lo tendrás que demostrar en un juzgado. Yo no tengo que declarar en la Plaza de Castilla".

La conexión con María Jesús, que se producía en la misma tienda, terminaba cuando ésta se quitaba el micrófono y dejaba de contestar a todos los colaboradores, lanzando un mensaje a todos los espectadores del programa: "No so dejéis engañar por 'Sálvame'".