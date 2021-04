María Jesús Ruiz guarda silencio ante su juicio con Anabel Gil Silgado

MADRID, 17 (CHANCE)

Este viernes María Jesús Ruiz y Anabel Gil Silgado se debían de haber visto las caras en los juzgados, pero la colaboradora de televisión no acudió, tampoco su abogada. Así nos lo contaba la hija de José María Gil Silgado a la salida del juicio, algo que nos sorprendía mucho porque es la otra parte la denunciante por vulneración al honor debido a unas informaciones que contó Anabel en los platós de televisión.

Justo este viernes, María Jesús Ruiz, tenía un evento al que acudir por la tarde, al que no faltó y le preguntamos por su juicio con Anabel Gil y lo cierto es que nos sorprendía mucho la actitud que tenía porque no quiso decirnos ni una sola palabra al respecto...

María Jesús Ruiz ha reaparecido como imagen de una tienda de muebles y la hemos preguntado por su juicio con Anabel Gil Silgado, al que no se ha presentado, y nos ha contestado que: "Estamos pasando una tarde maravillosa y yo estoy súper contenta, yo estoy feliz y tranquila". Cuando le hemos mencionado el nombre de José María Gil Silgado y su preocupante estado de salud ha decidido que: "Yo ya no tengo nada más que hablar, gracias por el interés, pero no tengo nada más qué hablar".