María Jesús Ruiz nos desvela cómo está su relación con Julia Ruz

MADRID, 17 (CHANCE)

María Jesús Ruiz sigue dando de qué hablar y es que desde que habló públicamente de cómo su pareja Curro le había pedido matrimonio y ella le había dicho que no porque no se ve casada con nadie, no se ha vuelto a hablar de otra cosa. En esta ocasión, hemos podido preguntarle cómo le sentaron estas declaraciones a su pareja y con mucha simpatía nos ha asegurado que nada bien, y... ¡atención! porque ha querido rectificar.

La colaboradora de televisión nos ha asegurado que de momento no quiere casare con Curro: "Yo no me veo casada, él se molestó cuando vio la entrevista, el tiempo lo dirá, de momento estamos muy bien, estoy feliz y tranquila, sobretodo volcados con nuestras niñas" pero sí confiesa estar muy bien con él: "Yo creo que cuando hay amor todo se soluciona, de momento bien, yo ya no sé ni lo que llevo, cuando salí de un reality es cuando me enrollé con este y ahora es mi vida, fíjate".

En cuanto a la polémica con su ex, nos confiesa que ella está: "Mirando para adelante, lo importante es seguir para adelante, que las niñas estén bien, ajenas a cualquier cosa de adultos y ya está, espero que cuando estén con los otros estén bien".

Sobre Julio Ruz nos desvela que no le importa que quiera fastidiarla: "Que cada uno haga lo que quiera, mi objetivo es trabajar mucho para sacar a mis hijas por delante. Tengo mi tienda de ropa y me va muy bien, y tengo dos proyectos de teatro, estoy volcada en eso, el que quiera dar guerra, que la de".