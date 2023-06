María Jesús Ruiz, todos los detalles de su esperada boda con Curro Rodríguez

MADRID, 12 (CHANCE)

A finales del pasado año, María Jesús Ruiz anunciaba su compromiso con Curro Rodríguez tras cinco años de relación. La exmiss España ha confesado al equipo de Europa Press que su prometido lo tiene todo bajo control, ya que ella no sabe nada sobre la celebración: "Él dice que se va a encargar de todo así que yo, cómodamente".

A pesar de desconocer todo lo relacionado con este día tan especial que espera con tanta ansia, la ganadora de la GH Dúo ha desvelado dónde podría celebrarse su boda: "Conociéndolo, será a lo mejor en Huelva. Seguramente".

Entre risas ha asegurado que ni tiene vestido de novia ni conoce cuándo será el enlace: "Según él sí, yo no tengo ni vestido. No tengo nada, no tengo nada". En uno de los momento más dulces de su vida, la modelo reconoce que están tan enamorados que ya siente esa unión con su pareja: "Sí, de hecho, yo ya me veo casada con él".

Cuando le preguntan qué echa de menos de su vida en los medios de comunicación, María Jesús Ruiz aprovecha la ocasión para declarar su amor a su prometido: "Eso no lo sé, no. No echo nada de menos si te tengo a ti, mi amor".