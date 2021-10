María Jiménez opina sobre el encuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

MADRID, 3 (CHANCE)

María Jiménez es una de las artistas de nuestro país que nunca se ha mostrado con pelos en la lengua a la hora de hablar de cualquier persona en público. Y es que no hay nadie como ella, ya que la gran cantante en sus últimas entrevistas ha hablado alto y claro sobre las relaciones que ha tenido con las demás folclóricas de este país.

Nosotros hemos aprovechado para hablar con ella y preguntarle por el encuentro que han tenido Kiko Rivera e Isabel Pantoja tras el fallecimiento de la madre de esta... y lo cierto es que la cantante no ha querido detallar abiertamente su opinión porque ya sabemos que no le gusta hablar de nadie que no sea ella.

Eso sí, María Jiménez deja claro que lo que ha sucedido entre Isabel Pantoja y su hijo es lo natural entre una madre y un hijo: "yo no estoy aquí para hablar de la madre y del hijo, ni del espíritu santo. Eso es lo que hay entre una madre y un hijo. Se pueden tener disgustos, se puede no estar de acuerdo en una serie de cosas, pero eso se pasa". En cuanto a su recuerdo de Doña Ana, comenta: "yo la conozco desde hace muchos años. Yo no he tenido amistad con ella. La conozco hace años pero no he tenido amistad. Bueno me tengo que ir a otro sitio".

En cuanto a María Teresa Campos y su relación con ella comenta: "que no he tenido mala relación nunca con nadie. Yo no sé". Y es que ya sabemos que se ha rumoreado durante mucho tiempo que entre ellas ha habido más de un roce que podría haber afectado a su 'amistad'.