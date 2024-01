María José Campanario abre su corazón en el 50 cumpleaños de Jesulín: "No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado"

MADRID, 9 (CHANCE)

Jesulín de Ubrique está de celebración. Este 9 de enero el torero cumple 50 años y, a pesar de que su entorno desliza que se tratará de un cumpleaños íntimo y soplará las velas rodeado tan solo de su familia a pesar de tratarse de una cifra redonda, María José Campanario no ha dejado pasar la ocasión de felicitarle públicamente en Instagram con el mensaje más bonito y romántico que hemos visto en mucho tiempo.

Con un carrusel de imágenes en las que vemos al de Ubrique de lo más sonriente durante una comida, dando un discurso durante una entrega de premios, mirando su móvil atentamente o ensimismado en lo que parece el Teatro Romano de Mérida, la odontóloga le ha dedicado unas preciosas palabras que reflejan el gran momento que atraviesa la pareja después de 21 años de matrimonio y 3 hijos en común, y lo enamoradísima que está la de Castellón de su marido.

"Felicidades por esta nueva vuelta al Sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso,; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme... Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme 'es que necesito saber que estás ahí'" han sido las emotivas palabras con las que María José ha felicitado a Jesulín revelando su lado más desconocido y sensible, y del que su mujer no ha dudado en destacar lo pendiente que está de ella en todo momento.

"Felices 50, "minino", mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado" confiesa la odontóloga, que termina esta felicitación pública que nos ha dejado sin palabras con una romántica declaración de amor al diestro: "No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar".

Un mensaje que no deja lugar a dudas acerca del gran momento que viven Jesús y María José, que dejando a un lado las polémicas que les persiguieron durante años, disfrutan de un día a día tranquilo en su chalet de Arcos de la Frontera volcados en sus tres hijos: Julia -que a sus 20 años se abre paso como influencer y vive en Madrid-, Jesús Alejandro (16) y el pequeño Hugo, que con año y medio hace las delicias de sus famosos papás.

Y si el de Ubrique no puede pedir más en el terreno personal, cumple 50 años con nuevos y renovados proyectos profesionales. Tras convertirse en uno de los concursantes revelación de 'Masterchef Celebrity', el torero estudia ofertas para regresar a televisión y, como se comenta, este podría ser el año en el que se estrene por fin la serie documental sobre su vida.

Además, y como revela 'Vanitatis', Jesulín se enfrenta a un nuevo reto profesional y se estrena como apoderado de alguien muy especial: Martín Morilla, nieto del que fue su primer apoderado y descubridor, Manuel Morilla, un joven que apunta maneras en el mundo del toro y al que el ex de Belén Esteban acompañará por las plazas de nuestro país esta temporada.