María José Santiago nos habla de su próximo disco

MADRID, 24 (CHANCE)

Tras el homenaje que vivimos la semana pasada, mucho se ha hablado de Rocío Jurado como artista y lo cierto es que no ha habido otra igual. Una mujer que se debía a su público, que daba lo mejor de sí en los escenarios y que no se cansaba de cantar para que sus seguidores disfrutaran lo máximo posible... ante esto, no hay duda alguna, de hecho, hablamos con María José Santiago y ella misma no lo reconoce.

María José Santiago reconoce que para ella la voz de España era la de Rocío Jurado: "es una de las grandes artistas que admiro, fíjate que la única foto que tengo, tengo fotos con Lola pero es la única foto que tengo puesta en el salón de mi casa con Rocío cuando ella presenta el disco de la de Pastora Imperio y es una fotografía hecha en el barco una vez que termina ya el concierto, venía yo de Almería y pusimos el coche a mil por hora para poder estar en el concierto de ella. A Rocío Jurado yo la admiro, la admiraba y la admiraré por siempre, es la voz de España".

En cuanto a su próximo trabajo, reconoce: "hay un discazo, por lo menos para mí. Lo ha hecho Manolo Marvizón, uno de los grandes músicos de Sevilla y llevo tres colaboraciones, muy bonitas como es Poveda, Pitingo y Bertín. Llevo una canción de Manolo que se llama 'Mi sonrisa eres tú' que la canta Bertín y luego llevo una canción totalmente inédita que es de una de las cantantes de Sevilla que ha hecho una canción fantástica muy bonita, estoy muy contenta".