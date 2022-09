María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, ¿bebé en camino?: "Me lo pide todos los días. Si por él fuera ya"

MADRID, 16 (CHANCE)

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi acaban de celebrar su primer aniversario de amor y el balance no puede ser mejor. Enamoradísimos, la modelo y el jinete han conseguido acoplar sus agendas y sus compromisos a la perfección, se han vuelto inseparables y en cada una de sus apariciones públicas presumen de una complicidad y un amor que les ha convertido en una de las parejas más envidiadas del momento.

En esta ocasión, sin embargo, María José ha asistido sin su chico a la inauguración del salón de belleza de su amigo Víctor del Valle en Sevilla, y hemos aprovechado para preguntarle si se han planteado dar un paso más en su relación y... ¿ampliar la familia?

La modelo lo tiene claro y, aunque confiesa que Álvaro "me lo pide todos los días, lunes, martes, miércoles y así hasta el domingo", no tiene en mente volver a ser madre: "No, no. Yo ya me planto aquí, yo ya tengo un hijo maravilloso. Si me haces la pregunta hace 9 años, o 5, te digo 'vamos a intentarlo' pero voy a cumplir 48 y no me veo".

"Ni me veo ni me apetece porque entre que te pones y tal... así que aunque dicen que quien la sigue la consigue, creo que aquí no" añade María José sonriente, asegurando que aunque si por Escassi fuera "ya" estaría embarazada, "así estamos muy bien".

Feliz, la sevillana confiesa que Álvaro se lleva muy bien con su hijo Elías, al igual que ella ha conectado a la perfección con Álvaro, el hijo que el jinete tuvo con Lara Dibildos y también con la actriz, para la que no tiene más que buenas palabras: "Es encantadora, tenemos muy buena relación. Hemos estado de vacaciones juntas, hemos estado en Dominicana el año pasado con los hijos de Álvaro y es un amor. Es muy difícil llevarse mal con ella".

?