María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, ¿boda este 2022? ¡Se lo preguntamos a Lara Dibildos!

MADRID, 4 (CHANCE)

Lara Dibildos ha empezado 2022 con la mejor de sus sonrisas y con numerosos proyectos profesionales después de unas navidades de lo más familiares en las que ha podido disfrutar de su madre, Laura Valenzuela, y de sus dos hijos, Fran y Álvaro, fruto de sus relaciones con Fran Murcia y Álvaro Muñoz Escassi.

Tan amable como siempre, la actriz se ha pronunciado sobre las románticas imágenes con las que su ex y María José Suárez han dado la bienvenida al año con una escapada muy especial a Punta Cana. "Yo me alegro un montón", asegura Lara, que no descarta una boda entre el jinete y la modelo cuando se cumplen seis meses desde que hicieron pública su relación: "Ojalá. a mi me tiene que invitar a la boda", bromea la actriz, muy amiga del sevillano desde que rompieron su relación en el año 2007.

Soltera y sin compromiso, la hija de Laura Valenzuela tiene claro qué le pide a 2022; y un novio no está entre sus peticiones al nuevo año: "yo pido trabajo que tengo que dar de comer a mis niños y salud y ya luego lo que venga". Eso sí, reconoce que "si viene bien que venga, pero si viene regular que mejor no venga".

Amiga de la familia Campos y feliz por la reconciliación entre Terelu y Carmen, Lara también ha querido mandar un mensaje a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac, a quienes tiene muchísimo cariño. "Los amo a los dos, les quiero y les tengo mucho cariño. Se merecen todo lo bonito", asegura, destacando que el sevillano "es el gran desconocido". Es un tío con un sentido del humor maravilloso, buena gente, enamorado de su mujer. Me da envidia de la buena pero los quiero mucho", añade, sin querer pronunciarse sobre la complicada relación que la colaboradora mantiene con su hija, Rocío Flores.