María José Suárez confiesa que tiene ganas de pasearse por la Feria de Sevilla con Álvaro Muñoz Escassi

MADRID, 7 (CHANCE)

María José Suárez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida al lado de Álvaro Muñoz Escassi, y es que desde que hicieran pública su relación no se han separado ni un solo momento. Además, la pareja ha aprovechado al máximo el tiempo libre que han tenido entre tanto trabajo para hacer unos viajes de ensueño donde han afianzado su amor.

La modelo ha presentado este jueves su propia colección y nos ha confesado que estaba nerviosa, pero contenta al ver que todo ha salido como esperaba: "Con muchos nervios porque hemos cambiado muchas veces de fecha, por el tema de la lluvia, pero mira que día ha salido finalmente. Es una colección que ha costado".

Álvaro Muñoz Escassi no se podía perder este evento y ha estado con su amada para apoyarla en algo así: "Sí, él siempre me apoya en estas cosas, chapó por él que nunca me falla". Incluso le hemos visto con el sobrino de la modelo en brazos, a lo que María José nos aseguraba que: "Sí, a él le gustan mucho los niños".

Tras esta afirmación, la pregunta era obvia, ¿piensan ser padres? a lo que la diseñadora nos ha contestado entre risas que: "Si fuera por él, pero yo ya no estoy, ya no estoy... Si por el fuera ya, sí, pero me ha cogido un poquito mayor".

Como loca, María José Suárez nos confiesa que: "Este año tenemos muchísimas ganas de Semana Santa y de Feria, este año sí" y asegura que, aunque ya ha vivido la feria del brazo del exjinete, este año lo vivirá con la misma intensidad: "Yo me he paseado muchas veces por el Real con él, pero ahora otra vez".

Ante las declaraciones de Álvaro asegurando que está locamente enamorado de ella, su novia nos confiesa que ha tardado mucho en dar el paso: "Sí, pero se entretuvo mucho por el camino, hasta que se decidió... 'ésta es'". No cabe duda de que ambos están exprimiendo al máximo su amor.