María José Suárez confirma su amistad con Álvaro Muñoz Escassi

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de 6 años de relación y un hijo en común de casi 4, María José Suárez tomaba hace unas semanas la decisión de separarse de Jordi Nieto y dejar Punta Cana, donde llevaba residiendo más de dos años, para regresar a su Sevilla natal cerca de su familia, sus amigos y sus negocios de moda. Una dolorosa decisión sobre la que la modelo no se ha pronunciado todavía pero en la que, según apuntan algunos, Álvaro Muñoz Escassi tendría mucho que ver.

Según afirman diferentes medios de comunicación, la exmiss España mantendría una estrechísima relación con el famoso jinete desde antes de su separación de Jordi - que, celoso, incluso habría contratado a un detective privado para seguir a su mujer y a Escassi y comprobar de primera mano hasta qué punto llegaba su amistad - y ésta se habría afianzado con el regreso a España de María José. Y es que, al parecer, en los últimos días se les habría visto cenando en actitud romántica tanto en Madrid como en Sevilla, además de tener alguna 'cita clandestina' en un famoso hotel de la capital.

Una información sobre la que Escassi guarda silencio pero sobre la que la modelo se ha pronunciado, quitando hierro al asunto y asegurando que es amiga del jinete desde hace 25 años. Eso sí, sin confirmar ni desmentir si entre ellos hay algo más que una relación de amistad.

Confesando que está "muy contenta" de vivir de nuevo en España y que lleva "muy bien" la vida en su Sevilla natal, María José nos ha contado que su hijo Elías - de casi 4 años - también está fenomenal con su cambio ya que "está con mi familia, mis hermanas, sus primos y con mi madre, así que muy bien".

Sobre Escassi, y bromeando con un reportero que se dio un golpe con una puerta por "preguntar uno por lo que no debe", una respuesta que deja muchas incógnitas en el aire: "No voy a decir nada de eso, ni voy a hablar de mmi separación ni voy a hablar de Álvaro ni nada. Simplemente que yo estoy bien*" ha señalado una sonriente María José que, ante nuestra insistencia, ha acabado por confirmar su amistad con el jinete. "A Álvaro lo conozco desde hace 25 años, ahora no me preguntes si somos amigos", ha confesado, añadiendo que "no voy a decir nada más. Me da mucha vergüenza".

Eso sí, a pesar de no querer profundizar en el tipo de amistad que mantiene con el ex de Lara Dibildos, María José sí ha querido desmentir que Jordi Nieto, celoso, le pusiese un detective en los últimos meses para ver qué tipo de relación le unía a Escassi. "No, eso no es verdad", ha asegurado tajante, como te mostramos en el siguiente vídeo.