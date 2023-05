María José Suárez desvela cómo se encuentra Álvaro Muñoz Escassi tras la muerte de su madre

MADRID, 23 (CHANCE)

Los últimos días no han sido fáciles para Álvaro Muñoz Escassi. El pasado viernes fallecía en Sevilla su madre Myriam Escassi y Ruiz y Crespo a los 78 años tras una dura lucha contra una larga enfermedad. Este fin de semana su familia la ha despedido en la más estricta intimidad y, a pesar de su desolación, el jinete ya ha retomado sus compromisos profesionales, incorporándose al rodaje del talent culinario en el que participa, 'Masterchef Celebrity', en Madrid.

A pesar de ser muy activo en redes sociales, Escassi no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su progenitora, a la que estaba muy unido y a la que hace unos meses dedicaba unas preciosas palabras acompañadas de varias imágenes que reflejaban su complicidad: "Mi madre. Gracias a ella soy lo que soy, aunque seguro que algunas cosas me cambiaria*.. Mi abuelo ya me decía que éramos iguales, ya me gustaría a mi serlo. La persona más fuerte del mundo" publicaba en Instagram, dejando entrever su admiración por la batalla que su madre libró contra la enfermedad hasta el último momento.

Ha sido su pareja desde hace dos años, María José Suárez, la que nos ha contado cómo se encuentra Álvaro tras el fallecimiento de uno de los grandes pilares de su vida. A su lado en todo momento, la modelo ha revelado que el jinete "está bien" y buena prueba de ello es "ya está trabajando en Madrid y está bien", como ha asegurado con una sonrisa.

"Ha sido una cosita ya... Era una enfermedad larga. Pero bueno, siempre la pérdida no deja de ser" ha añadido, dejando entrever que están siendo días muy commplicados para Escassi.