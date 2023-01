María José Suárez habla de sus planes de boda con Álvaro Muñoz Escassi

MADRID, 27 (CHANCE)

La noticia saltaba el pasado 6 de enero. 'Socialité' revelaba que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi habían roto y aseguraban que habría sido el jinete quien les habría confirmado la ruptura por una supuesta infidelidad de la modelo.

Algo que la pareja - que en ese momento se encontraba disfrutando de la Cabalgata de Reyes en Barcelona con el hijo de la sevillana - no tardaba en desmentir indignada, anunciando que no iban a dejar pasar este falso bulo y lo iban a poner en manos de la justicia para averiguar quién se había hecho pasar por Escassi.

Un tema sobre el que María José se ha pronunciado en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, SIMOF, donde ha demostrado su poderío sobre la pasarela desfilando para la firma Pilar Vera. En el front row un orgulloso Álvaro, al que se le cayó la baba al ver a su novia vestida de gitana: "¡Uf! Impresionante" exclamaba, declarando una vez más su amor por la modelo.

Sin entender como 'Socialité' dio veracidad al 'farsante' que se hizo pasar por él ya que, "era madrileño y no sé como me confundieron", el jinete ha preferido no confirmar ni desmentir si finalmente han tomado medidas legales por este tema, algo que sí ha hecho María José, revelando que "estamos investigando quién ha podido ser esta persona". "No sabemos de donde ha podido venir, pero se ha puesto una denuncia y estamos esperando a que la policía haga su trabajo" ha añadido.

Y es que no solo no han roto sino que están más enamorados que nunca y, a pesar de llevar tan solo un año y medio de relación, la modelo ya se ve pasando por el altar con Álvaro: "No lo descarto el volverme a casar la verdad, pero simplemente es que no se ha dado, es poco el tiempo que llevamos juntos y el tiempo dirá. Pero de casarme iría vestida de mí, que yo también hago novia".