María José Suárez llega a Madrid con Álvaro Muñoz Escassi y confirma que ha hablado con Eva González

MADRID, 6 (CHANCE)

Hace unos días veíamos a Eva González regresar a Madrid por motivos de trabajo y, como no podía ser de otra manera, le preguntábamos por su separación con Cayetano Rivera ahora que sabemos que ya no ha vuelto atrás. Muy seria y sin querer hacer ningún comentario al respecto, la presentadora se escabullía de la prensa sin explicar cómo se encuentra tras hacerse público este delicado momento.

A lo largo de todos estos días hemos podido hablar con muchos rostros conocidos que son amigos de la pareja, pero lo cierto es que ninguno quiere desvelar si ha hablado o no con la presentadora, y mucho menos, detalles que se quedan para la intimidad de ambos.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con María José Suárez, pero como era de esperar, se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de la separación de su amiga Eva González: "no voy a decir nada". La diseñadora llegaba a Madrid junto a su pareja, Álvaro Muñoz Escassi, y nos dejaba claro que no quería decir nada acerca de los rumores que apuntan que estaría tramitando ya su divorcio de Cayetano Rivera.

Minutos más tarde la modelo nos confirmaba que ha podido hablar con Eva tras anunciarse su separación: "sí he podido hablar con ella, evidentemente es amiga mía y he hablado con ella, pero no quiero hacer ninguna declaración al respecto" y que "está bien". Un 'bien' que refleja como está una persona cuando se separa del que ha sido el amor de su vida, ya que María José tiene claro que va a estar ahí siempre que lo necesite: "claro, en estos momentos hay que estar. En todos, pero en estos momentos más".