María José Suárez, paso atrás tras sus declaraciones 'confirmando' la separación de Eva González y Cayetano Rivera

MADRID, 15 (CHANCE)

Si algo está caracterizando a la separación de Eva González y Cayetano Rivera es el hermetismo. Tanto los protagonistas de una de las rupturas más sorprendentes de los últimos tiempos como su entorno guardan un silencio absoluto y por el momento - y a excepción de los meses que han pasado viviendo separados para reflexionar sobre el futuro de su matrimonio - apenas ha trascendido ningún detalle del fin de su relación.

Sin embargo, hace unos días y de un modo totalmente involuntario, María José Suárez, una de las mejores amigas de la presentadora de 'La Voz', confirmaba la separación y dejaba entrever que Eva no lo estaría pasando bien al asegurar que "en estos momentos hay que estar. En todos, pero en estos momentos más".

Unas comentadísimas declaraciones que ahora la modelo matiza, dejando claro que ella en ningún momento habló de la ruptura: "Cuando a mí se me pregunta si estoy apoyando a mi amiga en este momento, me refiero en estos momentos en que está en el ojo del huracán, y en el que el foco de atención mediática está hablando de ella. Hay que apoyarla en estos momentos, sean cuales sean los momentos, pero yo no estoy desvelando nada" ha insistido.

Con la lección 'aprendida' y sabiendo lo discreta que es Eva con su vida privada, María José ha dejado en el aire si su amiga le ha dicho algo por su 'desliz' - "no voy a comentar absolutamente nada" sostiene - ni cómo está la presentadora tras su ruptura: "no voy a entrar". "Has visto lo que pasa con una sola palabra. Que puedan tergiversar lo que yo digo no, así que no voy a decir nada sobre Eva" ha dejado claro.

Un delicado momento el de su 'bole' - ya que así se llaman cariñosamente - que contrasta con la felicidad de María José con Álvaro Muñoz Escassi, de quien se confiesa enamoradísima después de un año y medio de relación cuyo balance es inmejorable. Sin embargo, y como nos cuenta, por el momento no tienen planes de boda.