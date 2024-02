María José Suárez revela divertida el nuevo mote que le ha puesto a Álvaro Muñoz Escassi por lo mal que baila

El jinete es uno de los concursantes del nuevo talent-show 'Baila como puedas', que TVE estrenará en pocas semanas

MADRID, 29 (CHANCE)

Demostrando que no hay reto que se le resista, y mientras ultima los ensayos para su debut en el nuevo talent de baile de TVE, 'Baila como puedas', Álvaro Muñoz Escassi ha presentado rodeado de amigos su nuevo y ambicioso proyecto, su propia marca de vinos, 'Famos 2020'. Y como no podía ser de otro modo, a su lado estaba su novia desde hace dos años y medio, María José Suárez.

Aunque ya llama a su chico públicamente "cónyuge", confiesa que darse el 'sí quiero' no es algo que se plantee ahora mismo: "Somos pareja, no hace falta el anillo, no hace falta una boda, no hace falta para estar bien. Tampoco es una cosa que me lo plantee. Igual un día me da así la cosa por hacer una fiesta y formalizar, pero de momento no es algo que entre en nuestro plan"

La fiesta de lanzamiento de 'Famos' ha coincidido casualmente con la publicación de unas imágenes de Lara Dibildos de lo más cómplice y cercana con Cándido Conde Pumpido, lo que ha desatado todos los rumores de reconciliación. Una noticia sobre la que la modelo confiesa no saber nada. "No tenía ni idea, no lo he visto ni lo he comentado con Álvaro, pero si es así y ella está feliz yo me alegro por ella porque lo que quiero es que esté feliz, obviamente" apunta.

Y si Escassi se ha mostrado de lo más esquivo y ha evitado pronunciarse sobre su opinión sobre Cándido, María José ha dejado entrever que su relación ha sido tan escasa que no sabe qué decir sobre él: "Le conocimos, sí sí, le conocimos, pero fue una circunstancia de un día... Pero si ella está contenta, todos contentos" ha zanjado.

Más sincera, ¡y divertida! se ha mostrado la andaluza cuando le hemos preguntado cómo baila Álvaro y si nos sorprenderá en el programa. Un momento en el que, sin contener la risa, y aunque "no puedo contar nada porque me lo tiene prohibido" ha revelado que en la intimidad "es un desastre, un Playmobil. No mueve la cadera". "Pero eso en la intimidad, en el baile no sé, es tenaz, trabajador, constante. A eso no le gana a nadie. Como se empeñe es capaz de bailar. Yo estoy deseando verlo. El cónyuge Playmobil. Le ha quedado ya" ha exclamado divertida.