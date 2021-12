María José Suárez se ríe ante las informaciones de Mar Flores

MADRID, 2 (CHANCE)

La relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi va viento en popa. Aunque al principio no querían hablar públicamente sobre su amor, ni siquiera confirmaban en los medios de comunicación su amorío, ahora los dos se muestran en redes sociales de lo más enamorados. Como si viviesen la historia de amor más bonita del mundo, los dos protagonistas están aprovechando al máximo su tiempo para disfrutar de la vida dados de la mano.

Hemos hablado con María José Suárez y lo cierto es que, de lo más risueña, no aclara si es cierto que Mar Flores la traicionó: "Es que no te voy a contestar, tú sabes que cuando te puedo contestar y estoy tranquila, lo hago, pero ahora mismo no te puedo contestar porque me voy corriendo y no te puedo contestar". Eso sí, la diseñadora no ha podido evitar la risa al ser preguntada por la información que apunta que su amiga habría filtrado a la prensa su relación con Álvaro Muñoz Escassi.

Ya sabemos que cuando se filtró esta información sobre Mar Flores fueron muchos los rostros conocidos que se sorprendieron porque no entendían - y tampoco se creían - que la modelo pudiese filtrar ese tipo de información. De hecho, la señalada utilizaba sus redes sociales para desmentir estas acusaciones y aseguraba que tomaría medidas legales contra todos aquellos que la acusaran de esto, por lo que María José Suárez podría seguir teniendo la misma relación con ella.

En cuanto a cómo va su relación con el jinete, María José vuelve a reírse sin aclarar si pasarán las Navidades juntos. La exmodelo ha presentado en una mesa redonda la IV edición de Úniqo Qlamenco en la que ha hablado de sus proyectos y del sector de la moda.