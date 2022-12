María León reaparece junto a su hermano, Paco León, tras ser archivada su denuncia contra la policía

MADRID, 13 (CHANCE)

Tras estar en boca de todos en las últimas semanas, María León ha reaparecido semanas después de ser archivada su denuncia contra la policía local de Sevilla. La actriz se convirtió en protagonista de una polémica al ser arrestada y, posteriormente, denunciar los hechos que ocurrieron el pasado 1 de octubre.

Por lo que parece, la hermana de Paco León fue detenida por un presunto delito de 'atentado contra la autoridad' al supuestamente agredir a dos agentes de policía. Más tarde, ella presentó una denuncia a los citados miembros de seguridad del Estado por "abuso policial", la cual fue desestimada.

María León ha evitado hablar sobre el asunto en su reaparición pública para asistir al estreno de los hermanos Morente junto a su familia a pesar de haberse pronunciado anteriormente en sus redes sociales asegurando que presentaría un recurso: "He sabido por los medios de comunicación que provisionalmente se ha sobreseído mi denuncia. Esta misma semana quedará presentado el recurso".

La actriz se ha dejado ver muy feliz junto a su madre, Carmina Barrios; su padre, Antonio León; y como no de su hermano, Paco León. Ella misma ha confesado que no tenía nada más que decir sobre el recurso que presentó hace apenas unas semanas: "No queremos aclarar nada". Además, la actriz asegura que está bien y "muy contenta".