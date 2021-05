María Luisa Merlo y Ana Escribano, familia dentro y fuera del teatro

MADRID, 22 (CHANCE)

Últimas noticias

Ana Escribano se deshace en halagos hablando de Maria Luisa Merlo y asegura que es un regalo compartir escenario con ella: "Un regalo, somos familia, nos consideramos así, es una maravilla, sino fuéramos familia sería un regalo igual, es la bomba. Tenemos una complicidad brutal, nos entendemos en el silencio incluso. Yo tengo adoración, sé que ella me quiere mucho, es muy generosa".

La actriz deja a entrever que dentro de un futuro puede que comparta escenario con sus hijas: "Apuntan maneras de artistas, una canta, otra pinta, la pequeña baila... yo creo que tienen mucho de artistas. Sería muy bonito compartir el escenario con ella. Yo creo que la saga continua".

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

En cuanto a cómo ha pasado el confinamiento, Ana nos ha desvelado el infierno que vivió: "Yo no he pasado la Covid, estoy vacunada porque tengo una residencia de ancianos y lo he pasado emocionalmente muy mal porque imagínate lo que ha sido esa residencia en tiempos de pandemia. No hemos tenido casos, pero ha sido agotador".

Maria Luisa Merlo también nos habla con cariño de su compañera Ana Escribano: "Estupendo porque compartir la vida con ella es maravillosa, es mi familia prácticamente porque Carlos a partir de que nos separamos nos hicimos familia de verdad, ella es la mujer de un buen amigo mío. Ella me cuida muchísimo".

En cuanto a cómo ha pasado el confinamiento, la actriz confiesa que: "muy aburrido, fue tremendo y me puse un poco triste porque no podía ver a nadie y estaba confinada. Echaba de menos a mi familia, llega un momento que te ponías a leer o a ver la televisión e intentabas no estar mal". Lo suyo es estar encima del escenario y así nos asegura que estará hasta que pueda: "Incombustible hasta que deje de serlo y mientras tanto voy a seguir disfrutando de esta profesión que me gusta tanto".