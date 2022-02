María del Monte, afectada por la pérdida de Pascual González, le dice adiós

MADRID, 7 (CHANCE)

Siempre al lado de sus amigos y cerca de sus compañeros de profesión, María del Monte no quiso perderse el último adiós a Pascual González, creador histórico de Cantores de Híspalis. En medio de una gran expectación en la Parroquia de San Benito de Sevilla, gran parte de la ciudad se volcó con la familia para despedir a uno de los personajes más queridos por todos los sevillanos.Consciente del revuelo que hay formado entorno a la familia Pantoja, María dejó claro que no volverá a hablar sobre ningún tema que tenga que ver con esa familia con la que actualmente no tiene relación: "Ya lo digo públicamente que no voy a responder preguntas que notengan nada que ver con mi profesión".A pesar de la tristeza por la pérdida de Pascual, María reconoció que este año Sevilla necesita más que nunca que vuelva la Feria y la Semana Anta que tanto bien le hacen a la ciudad: "Este año tendrá que seguir todo y que lo único que quiero es que todo vuelva y que la vida siga, y vuelva la alegría a las caras de la gente y se pueda ver sin las mascarillas". Con una maravillosa relación con Pascual desde hace año, María asegura que no necesitaba que él desapareciera para valorar su trabajo y su forma de ser: "Creo que la gente es quienes son y que afortunadamente pues todavía quedamos muchos que sabemos valorar lo que tenemos y no lo que perdemos". Sobre todo lo que ha podido aprender en estos años del creador de 'Cantores de Híspalis', comentó: "Es que nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado muchísimas cosas. Yo lo he dicho antes que fue capaz de ponernos a bailar, a tocar las palmas, a cruzar la bahía y nos puso por un autobús de la primavera donde nos paseamos todos".