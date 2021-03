María del Monte y Anne Igartiburu hablan de la maternidad

MADRID, 5 (CHANCE)

Anne Igartiburu y María del Monte han mantenido una charla en 'Dos parejas y un destino' con la que nos han dejado muy emocionados, el tema principal: maternidad, pero lo mejor que hemos escuchado han sido los sentimientos de las dos protagonistas al abrirse en canal.

La presentadora de TVE le contaba a la cantante lo doloroso que fue para ella enfrentarse a la muerte de su madre, un hecho que ocurrió cuando ella no estaba en España y cuando llegó: "Yo quise ver el cuerpo, la caja, me dijeron 'no, eres muy pequeña', quise verla allí para despedirme, era como 'si lo veo, voy a estar convencida de que esto ha pasado, de que no habrá nunca más ninguna posibilidad de tenerla físicamente'".

El vídeo del día ‘Y llovieron pájaros’, ‘The owners’ y ‘Women’ llegan a los cines

María del Monte le ha confesado a su amiga que ella no pudo ver a su padre, pero sí le recuerda cada día ya que son personas que estarán siempre en el recuerdo por haber sido importantes: "Yo no fui capaz de ver a mi padre, le echo de menos todos los días".

Anne también le ha hablado a María sobre cómo se decantó por adoptar y lo cierto es que nos ha parecido una historia preciosa: "Yo había tenido niños en acogida y luego decidí adoptar, fue en un viaje en la india, pero no me esperaba crear una familia tan distinta y tan* adopto a la segunda y luego tengo un hijo biológico, siempre he pensado que al final el tema de la familia es con quién vives tú feliz. A mi me da muchísimo coraje cuando miran a mis niñas y las dicen 'qué suerte tenéis' siempre digo 'no te equivoques, qué suerte tenemos todos'".

El bombazo informativo ha venido cuando la cantante le respondía a Anne: "Quizá lo intenté, y hasta ahí te puedo leer" a la pregunta: "¿A ti no te gustaría adoptar?". Una de las primeras veces que María ha hablado públicamente sobre su sentimiento de maternidad.