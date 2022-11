María del Monte, declaración de intenciones tras su boda secreta con Inma Casal: "Ni me he escondido ni me escondo"

MADRID, 4 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional, María del Monte ha presentado su nuevo e ilusionante proyecto, 'Así canta nuestra tierra en Navidad', un concierto y un disco de villancicos cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Alalá.

Una iniciativa solidaria a la que la folclórica no ha dudado en aportar su granito de arena y en la que, una vez más, se ha pronunciado sobre la expectación que se ha creado en torno a su boda con Inmaculada Casal el pasado mes de julio después de 23 años de discreta relación que la cantante había hecho pública un mes antes, durante el aplaudido pregón del Orgullo en el que 'salió del armario' y presentó al amor de su vida.

Sin embargo, María no entiende "el revuelo" que se ha formado en torno a su enlace - que celebró con una fiesta sus seres queridos el pasado 24 de octubre en un céntrico hotel sevillano - y, con la misma franqueza de siempre, ha dejado claro que su boda no fue "secreta" porque, como asegura, "ni me he escondido, ni me escondo y espero no esconderme nunca de nada ni de nadie".