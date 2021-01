María del Monte, discreta con la posible marcha a México de Isabel Pantoja

MADRID, 14 (CHANCE)

El acercamiento entre Isa Pantoja y María del Monte podría ser un hecho desde hace unas semanas. Y es que la hija de Isabel Pantoja, al parecer, habría tomado la iniciativa de retomar la relación con su madrina y una de las personas más importantes de su infancia. Un paso que la artista habría aceptado de buen grado, puesto que siempre ha tenido un gran cariño tanto por Chabelita como por Kiko Rivera, a pesar del repentino fin de su amistad con su madre.

Muy discreta, María confesaba ayer, sin querer confirmar este acercamiento, que Isa siempre podía contar con ella. Hoy, sin embargo, la cantante de "Cántame" prefiere escurrir el bulto y huír de las preguntas comprometidas relacionadas tanto con su ahijada como con Isabel Pantoja y su posible marcha a México con exclamaciones del estilo de "Ay Dios mío" o "Ay madre mía de mi vida", que demuestran lo incómoda que se siente ante los temas relacionados con la tonadillera.

Así, con un "mira, te comprendo, te respeto, pero no son cosas que a mí me gusten" María responde a si va a verse próximamente con Isa cara a cara, mientras que ante la guerra que Pantoja mantiene con su hijo Kiko, la sevillana señala que "de eso no tengo nada que opinar hijo".

Con un suspiro y un "Ay Dios mío de verdad" la tía de Antonio Tejado evita responder a si algún día pensó que Isabel estaría enfrentada a su hijo por la herencia de Paquirri, disculpándose con el reportero por no "mojarse" con un sincero "ya me sabe mal por ti, porque vayas andando de espaldas. A ver si te vas a caer, ten cuidado". Confirmando que no va a hablar de esos temas y que siempre ha respetado a la familia, María entre risas se queja de las preguntas con un "¿tú lo ves normal?".

Comprensiva con la prensa ante las preguntas, que María asegura resignada que sabe que tenemos que hacerle, escurre el bulto como puede con un "lo sé mi vida, lo sé, pero no te voy a decir nada" antes de exclamar sin contenerse un "ay madre mía de mi vida!" ante la posible marcha de España de Isabel Pantoja y su mudanza a México.