María del Monte disfruta de 'El Rocío' acompañada por todos sus seres queridos

MADRID, 28 (CHANCE)

María del Monte está disfrutando de 'El Rocío' y las cámaras de Europa Press han sido testigos de lo bien que se lo está pasando rodeada de todos sus seres queridos. A pesar de que estos tres últimos años de su vida han sido duros, la cantante está aprovechando al máximo todo su tiempo y son muchas las ocasiones que la hemos podido ver dando lo mejor de sí misma.

La artista nos confesó encontrarse totalmente recuperada de la depresión que sufrió tras sus pérdidas familiares, tanto es así que nos aseguraba que "últimamente intento que sea fiesta todos los días porque hay que aprender que cada día puede ser el último y vamos a intentar por lo menos ser un poquito mejores, pasarlo bien, querernos un poquito más".

"Hay amigos míos que me dicen que no paro, pero es que no paro" nos explicaba y es que "no paro porque me he propuesto, con la ayuda de todos, pues llevar una vida no te voy a decir agobiante, pero yo estaba más parada que la ingle de una momia porque mi cabeza no arrancaba del todo y mi corazón menos, pero sé que están todos contentos. Digo todos porque sé que están contentos los que me rodean y los que me acompañan, entonces la vida es eso".

María nos ha desvelado que tuvo que acudir a terapia para salir del bache emocional en el que se encontraba: "Sí, claro, como todo el mundo", algo de lo se siente súper orgullosa por "haber salido del sofá como yo digo y mi consejo es ese, que por favor la gente se apoye en unos y otros. La fe mueve montañas, pero el amor mueve el mundo".

Acompañada de su mujer, Inmaculada Casal, y Rocío Vázquez entre otros amigos, la artista disfruta de El Rocío: "Con ausencias lógicas, con recuerdos hasta en los bolsillos, pero con familia, con amigos y retomando lo que fue siempre, pero de una manera distinta. Hay una cosa más importante que todo esto que es la que está esperando allí para salir y la fe, ¿no? Yo soy una persona católica y toda mi familia, y aquí estamos pues conviviendo, haciendo esa convivencia preciosa entre amigos y familia y esperando que llegue la hora".