María del Monte esquiva con maestría las preguntas sobre Isabel Pantoja y la guerra entre sus hijos

MADRID, 19 (CHANCE)

Retomando poco a poco la sonrisa tras el fallecimiento de su madre y de dos de sus hermanos en un corto espacio de tiempo a causa del Covid, María del Monte ha reaparecido en Sevilla para recoger el premio 'Festival de las naciones' por promocionar el arte flamenco. Un acto en que coincidió con otros rostros conocidos como Paloma Sanbasilio, Manu Tenorio o Francisco Rivera y en el que, muy emocionada, recordó a sus familiares en un emotivo discurso en el que, al borde de las lágrimas, confesó que aunque tiene "un agujero imposible de llenar, con el tiempo y los recuerdos se va haciendo más sereno y la calma vuelve a tu vida. "La vida es la que es, hay que aceptar los palos como vienen y creo que desde donde están me siguen enviando fuerza y protección", confesó, muy agradecida por este reconocimiento.

"Cuando se reciben premios y en tu tierra y con tu gente, te acuerdas de mucha gente, y tengo la satisfacción que desde algún lugar también están contigo", comentaba la artista, asegurando que siempre ha sido una "satisfacción llevar mi tierra por bandera por todos los lugares".

Todavía muy afectada por el fallecimiento de su madre el pasado mes de agosto, María ha retomado tímidamente sus compromisos profesionales y, aunque "hay días y momentos", confiesa que "voy tirando". "Estoy bien rodeada, esas cosas te ayudan, te animan, y aquí estoy", ha añadido intentando sonreír.

Ex amiga de Isabel Pantoja, con una relación muy especial con Kiko Rivera y madrina de Isa Pantoja, imposible no preguntar a María del Monte por la guerra pública que mantienen los hijos de la tonadillera. "¿Tú has visto los emoticonos de duda?, pues eso. No me quito la mascarilla porque me da miedo", aseguró la folclórica, haciendo gala de su discreción y dejando en el aire si ha hablado con Chabelita después de los durísimos ataques de su hermano y de que haya filtrado unos audios pidiendo ayuda para sembrar la duda sobre su relación con Asraf.

Completamente muda en lo que a Isabel Pantoja se refiere, María tampoco ha desvelado si dio el pésame a la que fue su gran amiga por la muerte de su madre, Ana Martín, a finales del pasado mes de septiembre. "Me alegro mucho de veros chicos", una manera elegante de zanjar las preguntas con la que, una vez más, deja claro que no va a hablar públicamente de la tonadillera.