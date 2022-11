María del Monte habla sobre su boda con Inmaculada Casal: "Conseguí salir de un sitio donde no llegué a entrar"

MADRID, 3 (CHANCE)

Fue el pasado mes de julio cuando, después de 23 años de discreta relación, María del Monte e Inmaculada Casal decidían darse el 'sí quiero' en Sevilla. Sin embargo, su boda no trascendió públicamente hasta hace unos días, concretamente el 23 de octubre, cuando las recién casadas decidieron celebrar su amor rodeadas de sus amigos más cercanos en un céntrico hotel de la capital andaluza.

Un enlace que ha llegado justo después de que la folclórica 'saliese del armario' durante el pregón que dio con motivo de las fiestas del Orgullo Gay en su ciudad natal, cuando para sorpresa de propios y extraños se puso el mundo por montera y declaró su amor por su pareja en público por primera vez: "He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Hoy quiero decir que soy una más de los que estáis aquí", confesaba María, invitando a Inmaculada a subir con ella al escenario para que todos pudiesen ver a la 'culpable' de su felicidad.

Precisamente sobre su comentadísimo pregón ha vuelto a pronunciarse la cantante de 'Cántame' en su reaparición ante los medios de comunicación tras su boda, durante la entrega de premios de la revista 'Sevilla Magazine'. Reconociendo "gracias a Dios los tiempos han cambiado para bien y poco a poco conseguí salir de un sitio donde no llegué entrar", María ha confesado que está "muy contenta" tras formalizar su relación con Inma pero no tiene intención de entrar en detalles sobre su enlace.

"Di un pregón, soy consciente de lo que hice porque me salió del corazón, pero mi vida quiero que siga siendo mía y ya está" ha explicado, añadiendo que "de tanta normalidad de la que se habla vamos a darle nomalidad". "Después de 23 años sabéis que no nos hemos escondido nunca, las fotos que tenéis es porque siempre hemos estado en los mismo sitios y ya está, no hay más, no hay que darle más importancia a las cosas" afirma, revelando que si algo ha aprendido en este momento de su vida es que "el día que se va no vuelve, por lo que hay que actuar con más bondad porque eso te hace dormir bien por las noches".

Y si María ha evitado entrar en detalles sobre su boda, tampoco ha querido pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa Kiko Rivera tras sufrir un ictus y, al preguntarle si ha hablado con él en los últimos días, su respuesta es tan clara como esquiva: "Sabéis que las cosas que tengo que hacer a nivel personal las hago a nivel personal* pero no por nada, soy una persona normal como todo el mundo y hago mis cosa normales como cualquiera de eso".

Una noche muy especial en la que María recibió el premio 'Favoritos 2022' de la revista 'Sevilla Magazine' y en la que, como no podía ser de otro modo, Inmaculada estuvo presente en un discreto segundo plano. Siempre a su lado, la periodista aplaudió emocionada a su mujer durante su discurso, mirándola encandilada.